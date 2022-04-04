Їм доведеться відповісти за всі страждання, які вони принесли на нашу землю, – Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що росіянам доведеться відповісти за всі страждання, які вони завдали Україні. Також Верховний Головнокомандувач ЗСУ показав жахливі кадри з деокупованих територій.

Кадри трагедії президент України оприлюднив ввечері 4 квітня. Володимир Зеленський наголосив, що не хочеться говорити жодного зайвого слова.

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Зеленський показав кадри понівеченої окупантом України

На нашій землі побувало концентроване зло – вбивці, кати, ґвалтівники, мародери,

– сказав президент.

Також показав кадри зі свого візиту в Бучу, де росіяни вбили десятки мирних людей. Місцеві, яким вдалось вижити, розповіли президенту, як окупанти нищили все в місті.

На відео видно спалені машини, понівечені будинки та дороги. Напередодні, 3 квітня, світ шокували кадри – на вулицях Бучі лежали вбиті окупантами мирні громадяни України.

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"Дуже боляче дивитися на те, що зробили з нашими людьми окупанти. Їм доведеться відповісти за кожен воєнний злочин та за всі страждання, які вони принесли на нашу землю", – пообіцяв Верховний Головнокомандувач Збройних сил України.

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