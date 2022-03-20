Їм лячно це робити, – Данілов закликав МАГАТЕ приїхати на українські АЕС

Олексій Данілов звернувся до Міжнародного агентства з атомної енергії. Він вкотре закликав фахівців приїхали на українські атомні електростанції, які захопили російські терористи.

Організація мовчить ніби води в рот набрала. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує 24 канал.

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У мене велике прохання до МАГАТЕ – пришліть, будь ласка, на Чорнобильську та Запорізьку АЕС своїх представників, щоб переконатися, що там все в нормі. Але їм, мабуть, лячно це робити. А це насправді дуже і дуже сумно,

– сказав Данілов.

Зауважимо, російські терористи захопили АЕС у перші дні війни. Через їхні дії на Чорнобильській станції не було живлення, що могло спричинити витік радіації.

До теми дивіться відео, як Росія атакувала Запорізьку АЕС: