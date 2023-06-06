Їм не вдасться зупинити Україну, – Зеленський відреагував на підрив Каховської ГЕС
Джерело:Володимир Зеленський
6 червня російські терористи підірвали Каховську ГЕС. На це свавілля вже відреагував Президент України Володимир Зеленський.
Український лідер заявив, що наразі працюють усі відповідні служби. Окрім цього, Зеленський скликав засідання РНБО.
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Реакція Зеленського на підрив ГЕС
За словами президента, російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі.
Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну,
– наголосив Зеленський.
Він також закликав поширювати лише офіційну та перевірену інформацію.
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Все, що відомо про підрив Каховської ГЕС
- Очільник ОП Андрій Єрмак назвав підрив Каховської ГЕС черговим воєнним злочином російських терористів. Він наголосив, що наразі Володимир Зеленський збирає термінове засідання РНБО.
- Віталій Кім розповів, що Кінбурнський півострів ризикує тимчасово перетворитися на острів через затоплення дороги.
- В ОВА наголошують, що через 5 годин вода сягне критичного рівня. Наразі розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів.
- Також повідомляють, що в Новій Каховці через підрив ГЕС затопило місцевий зоопарк. Доля тварин, які там проживають, поки невідома.
- Місцевий житель Каховки, що виїхав на підконтрольну Україні територію стверджує, що був лише один вибух – після цього Каховська ГЕС "посипалася як картковий дім".
- Низка населених пунктів Херсонщини вже повністю чи частково затоплені, повідомила радниця голови ОП Дар’я Зарівна.
- Вода вже пройшла половину шляху. Критично високий рівень очікується близько 11 години, розповів голова Херсонської облради.
- У Херсоні частково підтоплюється мікрорайон Корабел. У місті немає критичної ситуації.
- До того ж мікрорайон Корабел в Херсоні знеструмили з метою безпеки, заявив керівник МВА Мрочко. За кілька годин також відключать газопостачання.
- Окрім цього, з'явилась інформація, що, ймовірно, крім дамби, росіяни підірвали турбіни та генератори ГЕС. Наразі офіційної інформації щодо цього немає.