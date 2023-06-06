Їм не вдасться зупинити Україну, – Зеленський відреагував на підрив Каховської ГЕС

6 червня російські терористи підірвали Каховську ГЕС. На це свавілля вже відреагував Президент України Володимир Зеленський.

Український лідер заявив, що наразі працюють усі відповідні служби. Окрім цього, Зеленський скликав засідання РНБО.

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Реакція Зеленського на підрив ГЕС

За словами президента, російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі.

Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну,

– наголосив Зеленський.

Він також закликав поширювати лише офіційну та перевірену інформацію.

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