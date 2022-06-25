Її вже майже нема, – боєць ЗСУ про проблеми в "елітній" Кантемирівській дивізії Росії

Українські військові докладають максимальних зусиль для того, щоб прогнати всіх російських окупантів з нашої країни. Великих втрат ЗСУ завдали Кантемирівській дивізії.

"Елітні" окупанти вже деморалізовані

Про це повідомив офіцер управління механізованого батальйону 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Андрій Ніколайчук. Він зазначив, що Кантемирівську дивізію в Росії вважають елітною.

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Кантемирівська дивізія була тут у нас. Вже дуже-дуже сумно їй. У нас є відомості про те, що по техніці вона майже вже не існує, по новітніх зразках, які у них були,

– розповів воїн.

Крім того, "елітні" путінські солдати відмовляються вступати у бій зі Збройними Силами України. Зокрема, вже 60% особового складу сказали, що не воюватимуть проти ЗСУ.

"Це дуже гарна для нас новина", – наголосив Ніколайчук.

Зауважимо, інформацію про масові відмови у Кантемирівській дивізії та розбиту техніку підтвердили також джерела 24 каналу у розвідці.

Що відомо про відважних "холодноярівців"

Кантемирівська дивізія Росії брала участь у бойових діях у Південній Осетії, Косово та Чечні. З початку повномасштабної війни в Україні вона зазнала значних втрат у Сумській області. У березні українська розвідка повідомила, що командир 13-го танкового полку дивізії застрелився через розгром російських військ у Тростянці.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, упродовж 8 років війни на Донбасі бійці бригади "Холодний Яр" не робили жодного бойового пострілу, адже дотримувалися мінських домовленостей. При цьому вони постійно тренувалися та посідали призові місця на змаганнях артилеристів.

То ж тепер, коли російські окупанти цинічно вдерлися на нашу землю, "холодноярівці" демонструють їм все, на що здатні.

Втрати російської армії на війні в Україні станом на ранок 25 червня

особового складу ліквідовано 34 700 осіб (+170 за останню добу);

танків – 1 511 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин – 3 645 (+8) одиниць;

артилерійських систем – 764 (+5) одиниць;

РСЗВ – 241 одиниця;

засоби ППО – 99 одиниць;

літаків – 217 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 184 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 626 (+4) одиниць;

крилаті ракети – 137 одиниць;

кораблі /катери – 14 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 560 (+7) одиниць;

спеціальна техніка – 60 одиниць.

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