Їжаки на Закарпатті – учасники дорожнього руху: для них облаштували "зебру"

У Закарпатській області облаштували перший в Україні пішохідний перехід для їжаків. Тварини стали там повноцінними учасниками дорожнього руху.

"Зебра" для їжаків з'явилася у парку Шенборна, що в урочищі Воєводино. Знімками переходу поділився закарпатський краєзнавець Федір Шандор.

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Для їжаків облаштували "зебру"

Їжаки на Закарпатті відтепер повноцінні учасники дорожнього руху – для них там зробили пішохідний перехід.

Таке безпекове рішення прийняла адміністрація курорту "Воєводино". До цього вдалися, аби врегулювати рух на дорогах між автомобілями та їжаками, яких у 2021 році стало настільки багато, що вони почали перешкоджати транспорту. Крім того, тваринки нерідко потрапляли під колеса автівок.

Незвичний перехід має привертати увагу водіїв

Сподіватися, що їжаки переходитимуть дорогу у відведеному місці, мабуть, не варто. Однак незвична "зебра" має привернути увагу водіїв. Крім того, вона може стати цікавим туристичним об'єктом.



На Закарпатті для їжаків облаштували "зебру" / Фото Федора Шандора