З їжею проблем немає: в ОВА розповіли про потреби людей на затопленій окупантами Херсонщині

Мешканці Херсонщини продовжують оговтуватися від страшного теракту на Каховській ГЕС, вчиненого росіянами. Людей, які опинилися в епіцентрі затоплення, продовжують евакуювати.

Вони забезпечені водою та їжею, є де переночувати, медикаменти у достатній кількості. Про це 24 Каналу сказав керівник пресслужби Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

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Щодо мобільного зв'язку, навіть на острові, який підтоплений, за допомогою генератора запустили станцію, щоб люди, які, можливо, залишилися у домівках, могли з'єднатися з рятувальниками й попросити про допомогу.

"Ситуація контрольована. На ранок прогнозується стабілізація та зниження рівня води. Згодом розпочнеться робота над ліквідацією наслідків російського теракту", – повідомив керівник пресслужби Херсонської ОВА.

Чого потребують люди

Величезна кількість волонтерів та небайдужих гуртуються довкола допомоги мешканцям Херсонщини. Найближчим часом їхні ключові потреби сформує гуманітарний штаб.

Ми розуміємо, що люди чим можуть, тим і допомагають. Але з їжею зараз все окей. З водою, найімовірніше, буде проблема – саме у населених пунктах, які розташовані вище, ніж Каховська ГЕС. Там відступила вода, тож впаде рівень у свердловинах,

– констатував Толоконніков.

З питною водою можуть бути проблеми, це буде першочерговим завданням. Постане питання помпових станцій і так далі. Крім того, важливими є будівельні матеріали й послуги з відновлення домівок.

"Потрібно відновлювати села, зруйновані внаслідок обстрілів. А тепер села, які постраждали внаслідок теракту, і домівки на тому ж острові. Човни, багато чого необхідно. Але передовсім людям треба знати нашу потребу, ми про це підготуємо матеріал. Дякуємо за будь-яку допомогу, але краще те, що необхідно людям", – підсумував Олександр Толоконніков.

Підрив Каховської ГЕС: коротко