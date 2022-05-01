Їжу готують біля під'їзду: як виживають люди на Північній Салтівці, яку щодня обстрілюють

Окупанти щодня цинічно обстрілюють житлові райони Харкова. Чи не найбільше постраждала від російський загарбників Північна Салтівка.

В цьому харківському районі люди змушені жити без світла та води. Їжу вони готують собі біля під'їзду.

Читайте також "У районі немає навіть вулиць": яка зараз ситуація на Салтівці у Харкові

Рідні харків'ян живуть у різних частинах міста, тому, попри страх, люди змушені перебігати під обстрілами, щоб побачити свою родину. Виїжджати не хочуть, мовляв, немає куди: "Дайте, де жити, і ми поїдемо".



Люди під обстрілами змушені навідувати рідних / Скриншот з відео Суспільне Харків

"Таке відчуття, що ми – на передовій"

Місцева жителька Анна розповіла, що надходить гуманітарка з різних місць, адже поодинокі люди, зокрема старшого віку, залишились в районі. Волонтери, зокрема, привозять і гарячі обіди.

За її словами, єдина проблема – немає спокою. Адже інколи вибухи – дуже сильні. "Таке відчуття, що ми перебуваємо на передовій", – поділилась вона.

Місцеві живуть без світла та води, а їжу готують біля будинку. Однак змушені пристосовуватись до таких "спартанських умов".

До кінця війни буде так, як є зараз. Нам авіація потрібна, захист неба потрібен,

– поділилася місцева жителька.



Люди готують під під'їздом / Скриншот з відео Суспільне Харків

У місцевих – проблема зі свічками

Місцевий житель Анатолій розповів, що є проблема зі свічками: "Довкола (у підвалах – 24 канал) темно. Свічки використовуємо насамперед".

Він пояснив, немає гарантій вижити, коли ховаєшся у квартирі. Хоча й гадав раніше, що його другий поверх доволі безпечний.

"Мій другий поверх теж горів – праве крило. Я живу в лівому, адже, по-перше, так квартира – під наглядом. По-друге, я охоронець школи, тому ще й наглядаю за школою", – розповів він.



Від деяких будинків залишилися одні руїни / Скриншот з відео Суспільне Харків

Як живуть оборонці міста

Зі сторони окупаційних військ постійно працюють артобстріли, танкові обстріли, регулярні закидання снарядами "Градів".

Боєць тероборони "Малиш" поділився, що потрапив під сильний обстріл, коли був у розвідці. Міна впала приблизно у 3 – 4 метрів від будівлі, де він ховався.

В мене немає військового минулого. Я просто доброволець, який не служив в армії. Тому роблю, що можу у своєму другому рідному місті,

– розповів український захисник.

Більша частина бійців тероборони не мають військового досвіду, однак всі хочуть захищати своє місто та країну.

"Всі стали однаковими"

У бійців – абсолютно різні спеціальності, однак зараз це взагалі не має значення. "Світ змінився – до і після. Всі стали однаковими. Бажання лише захистити своє місто і державу, рідних та близьких", – сказав боєць ТрО Ігор.



"На війні всі стали однаковими" / Скриншот з відео Суспільне Харків

Наприклад, тероборонець Ігор на початку повномасштабної війни відвіз свою родину в безпечне місце і повернувся в Харків захищати місто.

"Звісно, родина переживає. Однак це моє рішення, я його ухвалив", – зауважив він. Ба більше, його дочка залишила навчання у Франції і приїхала до тата – аби разом захищати місто.

Як живуть на Північній Салтівці люди та оборонці міста: дивіться відео

У тероборонців є котик

У бійців ТрО є котик. Тваринка сама прийшла до українських захисників у підвал – ховатися від обстрілів. "Спочатку він був заляканий – боїться кожного вистрілу", – поділилися оборонці.



У бійців ТрО є котик / Скриншот з відео Суспільне Харків

Зауважимо, за інформацією Харківської обласної військової адміністрації, збройні сили Росії значно зменшили кількість артилерійських обстрілів Харкова – завдяки Збройним Силам України.