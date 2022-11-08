"Запасаємось свічками": як кияни відреагували на ймовірність евакуації

У КМДА заговорили про імовірність евакуації Києва у разі тотального блекауту. Самі кияни зізнаються, були шоковані, коли почули про такий варіант.

Журналісти запитали мешканців Києва, чи мають вони план на випадок евакуації. Більшість таки сподіваються, що евакуації не буде, втім, вже роздумують про свої дії.

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Багато киян не мають плану

Одна з мешканок столиці розповіла, що не уявляє, як можна евакуювати 3 мільйони людей. Каже, що плану не має.

У мене є будиночок, але він побудований на електриці. Хто тоді міг знати, що буде війна,

– додала жінка.

Серед опитаних було багато переселенців, які вже й так переїхали до Києва, рятуючись від війни. Наприклад, жителі Херсона та Маріуполя. Кажуть, що знову їхати не хочуть, однак розглядають варіанти західних областей або навіть за кордону.

"Думаю, що такого не буде. ЗСУ не допустять, аби була евакуація Києва", – висловився один з опитаних.

Деякі кияни не збираються їхати з дому до останнього. Кажуть, що залишатимуться, поки не стане дуже небезпечно.

Будемо в Києві, тому що нема куди їхати. Запасаємось свічками, водою, продуктами. Родичів у примісті немає,

– каже киянка.

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Що відомо про ймовірність евакуації з Києва

Росія своїми обстрілами пошкодила значну частину енергетичної інфораструктури. Через це у багатьох областях, зокрема і в Києві, тимчасово відключають світло. Згодом в The New York Times з'явилась інформація, що, у випадку повного відключення електроенергії, у Києві планують тотальну евакуацію. Це може зачепити 3 мільйони мешканців міста.

Однак в КМДА спростували ці повідомлення. Наголосили, що зараз у столиці все контрольовано і наразі немає причин говорити про надзвичайну ситуацію. Щоправда, влада розглядає різні варіанти загроз.

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