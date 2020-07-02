Увечері 1 липня очільник НБУ Яків Смолій заявив, що подав Президенту України Володимиру Зеленському заяву про відставку. Причиною такого кроку він назвав "систематичний політичний тиск". Ця звістка викликала бурхливу реакцію політиків, економістів та організацій як в Україні, так і за кордоном.

Відставка Смолія: реакція інвесторів та банкірів

В Офісі Президента відставку очільника Нацбанку прокоментували (і навіть англійською мовою) так: "Безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України".

Факт Голова НБУ Яків Смолій подав у відставку, заявивши про політичний тиск

Офіційний твіттер "Посли G7 за реформи в Україні" наголосив, що незалежність НБУ – "фундаментальне досягнення України", яке і корупцію зменшило, і банківську систему врятувало.

Підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку,

– наголосили в G7.

Як пише "НВ Бізнес", гендиректор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала був радикальний у міркуванні.

Ми відкладемо нові інвестиції, бо влада робить в останні п'ять місяців абсолютно протилежні речі, аніж ті, які інвестори, як внутрішні, так і міжнародні, очікують і радять. Це остання крапля,

– сказав Фіала.

Він, до слова, прогнозує падіння цін на активи України, та вважає, що відставка Смолія – це "червона лінія для всіх інвесторів – G7, МВФ, Світового банку".

Видання Liga.net наводить думку колишньої очільниці НБУ Валерії Гонтарєвої, яка зараз мешкає у Великій Британії.

Це просто реальний disaster (з англійської "катастрофа" – 24 канал). НБУ був останнім бастіоном реформ в Україні! Уся світова спільнота підтримує незалежний НБУ, але захистити реформаторів, на жаль, не можуть,

– вважає Гонтарєва.

До теми На критику треба відповідати аргументами, – член ради НБУ про відставку Смолія

Також видання цитує позицію Володимира Лавренчука, який колись очолював правління банку "Аваль" та був, як писали ЗМІ, одним із кандидатів на посаду голови НБУ.

Якщо коротко, нас чекає ймовірна зміна стратегії. А саме: використання масштабної емісії грошей, згортання або зменшення взаємодії з МВФ. Великі ризики – вразливість гривні й зростання ставок по кредитах,

– сказав Лавренчук.

Інші коментарі ймовірної відставки Смолія у соцмережах

Категорично проти

Журналіст "Українського радіо" Богдан Буткевич: " Завтра піду купляти бакси , і вам раджу".

, і вам раджу". Інвестиційний банкір Сергій Фурса: "Приїхали. Дуже, дуже погана новина. Летимо ..."

..." Ветеран АТО Олександр Гром: " Якщо вже голова Нацбанку тікає , то я не знаю, що вас чекає".

, то я не знаю, що вас чекає". Шеф-редактор новин 24 каналу Олена Трибушна: " Запустять друкарський верстат , долар нарешті стане по 40, як обіцяли".

, долар нарешті стане по 40, як обіцяли". Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян: "Політичний контроль над Нацбанком і неконтрольована емісія приведуть до знецінення національної валюти й галопуючої інфляції ".

". Депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк: "Догралися. Це треба ж так вміти стріляти собі в ногу ".

". Журналіст і політтехнолог Тарас Березовець: " Здрастуй, дефолт! Здрастуй, долар за 100 гривень! Ви зробили це разом!"

Здрастуй, долар за 100 гривень! Ви зробили це разом!" Депутатка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко: "Тиск на незалежну банківську установу – це дуже поганий знак".

Політик та колишній нардеп Борислав Береза: " Гривні хана. Друкувати її будуть як фантики. Долари можна викуповувати. Тенге і тугрики теж".

Друкувати її будуть як фантики. Долари можна викуповувати. Тенге і тугрики теж". Колишній очільник митниці Максим Нефьодов: "Це дуже погано і сумно. Якраз "вчасно" для фінансової стабільності".

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Підтримують чи умовно підтримують

Депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський: "Записуйте прізвища тих, хто лякає вас доларом по 30-50-100 через відставку Смолія. Це все фінансові злочинці ".

". Депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський: " Це дуже добре , ба більше – рівно те, що ми обіцяли на виборах".

, ба більше – рівно те, що ми обіцяли на виборах". Колишній голова адміністрації Януковича Андрій Портнов: "зміни в керівництві Міністерства освіти й відставка голови НБУ – це сигнали, що дають стриманий оптимізм".

Яків Смолій подав у відставку: факти про голову НБУ – читайте у матеріалі 24 каналу.