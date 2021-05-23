Ймовірне зупинення "Північного потоку-2": у чому небезпека скандального проєкту Кремля

Верховна Рада ухвалила звернення до Конгресу США із закликом зупинити "Північний потік-2". Мовиться про запровадження санкцій щодо директора та компанії, яка його зводить.

Українські нардепи сподіваються на підтримку американських конгресменів. На кону – національна безпека держави.

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Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк зазначив, що відповідне питання є не лише фінансовим, хоча мовиться про декілька мільярдів в рік, які Україна буде втрачати, це в першу чергу страхування для того, щоб Росія далі не здійснювала напади на територію України.

"На жаль, відмова від газотранспортної системи України може дуже сильно вплинути й на нашу національну безпеку", – пояснив політик.

Адміністрація Байдена відмовилася від санкцій

Водночас шансів на зупинення будівництва "Північного потоку-2" дедалі менше. Адміністрація Білого Дому відмовилася від запровадження санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG та його голови Маттіаса Варнінга, який є близьким другом Володимира Путіна.

У Держдепартаменті пояснили це національними інтересами. Проте німецькі ЗМІ зауважили, що таке рішення пов'язане з тим, що Джо Байден намагається відновити нормальні стосунки з Ангелою Меркель, які зіпсував його попередник ДональдТрамп.

Я думаю, адміністрація Байдена пішла на певні поступки німецькій владі, канцлерці Меркель. Не росіянам (пішли на поступки – 24 канал), не Путіну, а саме німця,

– сказав соціолог Ігор Ейдман.

Росія може вплинути на європейські політичні еліти

Утім в Білому Домі продовжують виступати проти "Північного потоку-2". Вони добре розуміють, що це не комерційний проєкт, як його називають у Берліні, а геополітичний. Росія через газогін зможе впливати на європейські політичні еліти, на німецькі зокрема. Добре це розуміють і в Україні.

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"Я вважаю, що це буде програш США. Я вважаю, що це буде програш особисто президента Байдена. Я говорю відверто, чому це буде серйозна геополітична перемога Росії і новий перерозподіл сил і впливу", – зазначав Володимир Зеленський.

Проте обираючи між "Північним потоком-2" і налагодженням стосунків з Європою, адміністрація Байдена зробила ставку на друге.



У Байдена зробили ставку на налагодження стосунків з Європою / Фото The New York Times

Відтак на вимогу закону про протидію супротивникам США Білий дім запровадив санкції лише щодо чотирьох російських суден, які стосуються зведення останньої ланки газогону. Експерти переконані, що це не зупинить "Північний потік-2".

"Ми вважаємо, що це – геополітичний проєкт, який загрожує європейській енергобезпеці, а також безпеці України та Східного флангу НАТО, союзникам та партнерам. Ми вжили низку кроків протягом останніх днів, щоб на це чітко вказати", – сказала речниця Білого дому Джен Псакі.

У Німеччині можуть протидіяти "Північному потоку-2"

Єдина надія на німецьких "Зелених", ця політсила стрімко набирає обертів у Німеччині. Її вже підтримують 28% німців, а у правлячої ХДС/ХСС – лише 21%.



Проєкт Росії можу загрожувати європейський енергобезпеці / Фото EPA

Вибори до Бундестагу заплановані на вересень 2021 року й цілком ймовірно, що новим канцлером Німеччини стане лідерка "Зелених" Анналена Бербок. Вона стійка у своєму намірі зупинити будівництво "Північного потоку-2".

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Росія почала будувати газогін, аби постачати газ до Європи в обхід української газотранспортної системи. Якщо його таки добудують, то держава втрачатиме кілька мільярдів доларів щороку.