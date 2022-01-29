Ймовірне вторгнення Росії до України: кому можна вірити

Визначилася головна тема дискусії щодо пресконференції Президента Зеленського для західних журналістів – це розбіжності в оцінках ризиків прямого російського вторгнення між українським керівництвом та низкою західних країн (а ще сильніше у порівнянні із заявами багатьох західних ЗМІ). Далі – російською.

Было очень заметно, что эмоциональное нагнетание темы войны даже несколько раздражает Владимира Зеленского. Кстати, не только его, это ощущается и по заявлениям министра иностранных дел Украины, министра обороны, секретаря СНБО.

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Оценка рисков вторжения

Тем более, что эта эмоциональная истерия ведет к весьма негативным экономическим последствиям для нашей страны. К тому же она подыгрывает российской стратегии нагнетания страха и напряжения в Украине и вокруг Украины.

Что важно подчеркнуть, и Украина и наши западные партнеры едины в общей оценке наличия рисков военной агрессии России против Украины. Но есть очевидные различия в понимании масштабов и формы военных действий России, которые могут грозить Украине.

На Западе (особенно в западных СМИ) очень популярна точка зрения, что Россия вот-вот напрямую нападет на Украину, что под ударом окажется и Киев и большая часть страны, что нас ожидает полномасштабная война.

В Украине же абсолютное большинство военных экспертов придерживаются позиции, что нынешней группировки российских войск на нашей границе (около 120 тысяч человек) недостаточно для полномасштабной войны против нашей страны (для этого необходимо минимум 300 тысяч человек, и даже не менее полумиллиона, а также развертывание ударной группировки российских войск на нашей границе, с тыловым обеспечением).

Однако нынешней группировки российских войск на нашей границе достаточно для локальных военных операций против Украины на отдельных направлениях. И если на Западе склоняются к выводу, что Россия пойдет на прямое военное вторжение в Украину, то у нас скорее ожидают агрессивных действий России в гибридном формате (чтобы не подставляться под западные санкции).

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Оценки украинской власти

Оценки Президента Зеленского и политического руководства страны основаны, насколько я понимаю, на оценках, выводах и прогнозах военной разведки и других спецслужб, включая анализ аппарата СНБО. Это не просто чье-то субъективное мнение. Это тот случай, когда государственные деятели полагаются на мнение и оценки профессионалов. Кстати, это прозвучало и в ответах Президента Зеленского на вопросы журналистов.

Из того, что я знаю и слышал (преимущественно в публичной сфере), рискну смоделировать общую оценку развития нынешней ситуации между Россией и Украиной. Скорее всего, в ближайшие две-три недели (вероятно, до окончания Зимних Олимпийских игр в Пекине) нас ожидает сохранение и даже дальнейший рост напряжения вокруг Украины, новые проявления "психической войны" России против Украины, попытки в разных формах дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине (от энергетики и финансовой сферы до политики и бытовой безопасности).

Также очень возможны прямые ультиматумы в адрес Украины, в том числе по выполнению Минских договоренностей на российских условиях (то есть принуждение к прямым переговорам с российскими марионетками). Многое будет зависеть от развития переговоров между США и Россией, НАТО и Россией.

Кульминация нынешнего кризиса может наступить в последней декаде февраля. Кремль будет определяться с форматом дальнейших действий. В самых общих формах можно предполагать выбор из трех возможных сценариев:

военная атака на Украину (в той или ной форме), с рисками достаточно жесткого санкционного ответа Запада и упорного сопротивления Украины: новая холодная война, теперь уже между Западом и Россией, с обоюдной и стабильной концентрацией войск на границах; снижение напряженности, активизация переговоров с целью договориться по конкретным вопросам (по ракетам средней дальности, по ограничению масштабов и интенсивности военных учений на границах у друг друга, и по некоторым другим темам).

Поскольку Украина не согласится на прямые переговоры с сепаратистами, то возможен вариант официального признания Москвой двух сепаратистских "республик" в ОРДЛО. Но тогда можно будет поставить окончательный крест на Минских договоренностях. Какой из трех сценариев выберет Кремль, наверное, не знает пока и сам Путин.

По разным данным, в Кремле нет единства в вопросе о том, что делать дальше, есть сторонники всех трех вышеупомянутых сценариев. Соответственно, бессмысленно пока гадать, чьи прогнозные оценки дальнейших действий России окажутся более правильными. Это покажет только дальнейшее развитие политической и военной ситуации. Нам же надо не только надеяться на лучшее, но готовиться к худшим сценариям (однако, с холодной головой, без паники и суматошных заявлений).

Поскольку у нас, к сожалению, принято не очень доверять оценкам, которые звучат внутри Украины, и есть склонность воспринимать в качестве "истины в последней инстанции" все, что говорится в Вашингтоне, напомню некоторые исторические факты. Никто ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, ни вообще на Западе не ожидал захвата Россией Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году.

Это было признано даже на официальном уровне. Полный аналитический провал случился в западных столицах относительно оценок развития ситуации в Афганистане после вывода оттуда американских войск. Можно вспомнить и давние истории с "данными западных разведок" о химическом оружии у Саддама Хуссейна, или обвинения в адрес Украины о продаже "Кольчуг" на Ближний Восток. И та и другая истории в итоге не подтвердились.

Так что не будем слепо верить даже нашим партнерам. Доверяй, но проверяй! На примере Германии, и не только, мы уже знаем, что у наших зарубежных партнеров есть свои эгоистические интересы, которые далеко не всегда совпадают с нашими интересами (это касается и "Северных потоков", и членства Украины в НАТО и ЕС, и целого ряда других тем).

В этой связи нам надо четче формулировать свои национальные интересы (и поменьше играться в их узкопартийные интерпретации), а также последовательно реализовывать нашу позицию на практике. Особенно это необходимо в нынешней ситуации.

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