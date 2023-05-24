Пєсков заявив, що Росія "звільнятиме" Білорусь, якщо народ повстане проти Лукашенка

У Білорусі може початися народне збройне повстання з метою повалення режиму самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка. Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Росія втрутиться, якщо таке станеться.

Про це розповіли у низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Раніше у Польщі заявили, що влада самопроголошеного білоруського президента сьогодні не має достатнього військового потенціалу, щоб запобігти народному повстанню. Проте й Росія навряд чи матиме змогу допомогти диктаторській владі, адже "у неї будуть свої проблеми".

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Росія "звільнятиме" Білорусь у разі повстання

Пєсков заявив, що Білорусь є партнером, союзником і братньою для Росії державою.

Природно, Російська Федерація має зобов'язання щодо забезпечення безпеки Білорусі, що ми й будемо робити перед обличчям такої очевидної загрози,

– додав посіпака Путіна.

Також він назвав Польщу ворожою державою, яка буцімто "буквально перебуває в істериках русофобії". В уяві Пєскова, Варшава нібито фактично відкрито говорить про свій намір втручатися безпосередньо, зокрема, силовими методами у внутрішні справи сусідньої держави.

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У Польщі припускають, що в Білорусі буде військове повстання проти Лукашенка

Генерал і колишній заступник міністра оборони Польщі Вальдемар Скшипчак заявив, що в Білорусі відбудеться повстання. Він закликав співгромадян уже готуватися до нього, адже важливо, щоб у Польщі "не проспали цей момент".

Готуймося до повстання в Білорусі, тому що воно відбудеться. Треба бути готовими підтримати ті підрозділи, які будуть проводити операцію проти Лукашенка. У нас є причини їм допомагати, як ми допомагаємо українцям,

– сказав Вальдемар Скшипчак.

На думку генерала, білоруський народ охоче підтримає повстання, яке можуть розпочати озброєні білоруси, котрі сьогодні воюють в Україні проти російських окупантів. Ба більше, Скшипчак вважає, що цивільні "з ентузіазмом підуть проти Лукашенка".