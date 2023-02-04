Глава комітету Ради назвав пріоритетні версії авіакатастрофи у Броварах

Слідство розглядає декілька імовірних причин авіакатастрофи у Броварах. Однак висновки наразі робити рано, деталі трагедії зможуть озвучити після розшифровки чорної скриньки.

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас в ефірі телемарафону. Про це пише 24 Канал.

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Деталі авіакатастрофи у Броварах

Він зазначив, що на наступний день після трагедії зібрався комітет з питань правоохоронної діяльності. На комітеті був присутній заступник Генерального прокурора, тимчасово виконуючий обв'язки міністра внутрішніх справ Ігор Клименко.

Тоді вони домовилися провести закрите засідання через два тижні після трагедії, уточнив Іонушас.

Пріоритетними все ж таки є версії помилки пілота та технічної несправності гелікоптера. Звісно, що не відкидається версія диверсії, але вона не є однією з пріоритетних,

– сказав Іонушас.

Він додав, що наші правоохоронці вже працюють з французькими колегами. Іонушас сподівається, що вже через один-два тижні буде розшифрована "чорна скринька". Після цього вже зможуть розповісти про більш пріоритетну версію авіакатастрофи у Броварах.

Авіакатастрофа у Броварах: головне

Авіакатастрофа у Броварах сталася 18 січня. Керівництво МВС летіло в одну з гарячих точок. На жаль, усі, хто перебував на борту, загинули. З керівництвом МВС, зокрема, Денисом Монастирським, попрощалися 21 січня.

В наслідок катастрофи 14 осіб загинуло, серед них одна дитина. Постраждали 25 осіб, серед яких 11 дітей.

Уряд створив спеціальну робочу групу для розслідування трагедії. Туди увійшли виконувач обов'язків голови МВС, керівник ДСНС та представники інших міністерств.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що розслідування може тривати довго. За його словами, така практика є не лише в Україні, але й в усьому світі, оскільки треба зібрати фактично кожну деталь вертольота.

Обставини трагедії наразі з'ясовуються. СБУ почало розслідування. Слідство розглядає три версії: порушення правил польоту; несправність гвинтокрила; умисні дії щодо знищення гвинтокрила.