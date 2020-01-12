Ймовірні причини збиття літака МАУ, пожежі в Австралії та кремлівська пастка: блоги тижня

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – можливі версії збиття літака в Ірані, які уроки мають засвоїти українці з пожеж в Австралії та хабар за анексію Криму.

1. Австралійський апокаліпсис: які висновки повинні зробити українці







Зараз увесь світ спостерігає картини апокаліпсису на планеті – палає Австралія. Сильний вітер та дуже високі температури не дають поки що жодного шансу зупинити поширення вогню.



Пожежі в Австралії – ще більше матеріалів.

2. "Зрада" у мовчанні Зеленського







Ми бачимо зараз великий тиск на Володимир Зеленський. Фактично, його заганяють за червоні прапорці. Мовчить, мовляв, значить "зрада". Якби швидко відреагував – порівняли би з оперативністю в розминці КВН. Ті самі люди порівнювали б.



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3. Крим ціною в шампанське, або Як Кремлю не вдалося підкупити Естонію







Естонські медіа стверджують, що канцелярія президента країни Керсті Кальюлайд повернула в посольство Росії в Таллінні пляшку кримського шампанського, подаровану до ювілею глави держави.



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4. У Трампа не в захваті, що в Україні компетентний президент, – The Washington Post







Президент України Володимир Зеленський отримав чергового ляпаса від адміністрації Трампа, коли Держсекретар Помпео відмінив свій запланований візит у Київ.



Найцікавіші матеріали від світових медіа.

5. Почему и как иранцы сбили украинский "Боинг": вероятные версии авиакатастрофы







Моя версия украинский "Боинг" над Тегераном был сбит иранцами по тому же сценарию, как малазийский "Боинг" россиянами над Украиной в 2014-м.



Все об авиакатастрофе МАУ в Иране.

Важливо! Україна просить Канаду, США та Британію надати інформацію про авіакатастрофу в Ірані