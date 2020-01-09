У Трампа не в захваті, що в Україні компетентний президент, – The Washington Post

Президент України Володимир Зеленський отримав чергового ляпаса від адміністрації Трампа минулого тижня, коли Держсекретар Помпео відмінив свій запланований візит у Київ.

Навіть не дивлячись на те, що Майк Помпео мав поважну причину – загострення кризи в Ірані – Зеленський все одно мав усі підстави бути ображеним, пише американське видання The Washington Post.

Жорстока поведінка зі сторони Вашингтона, яка почалась ще з інавгурації у травні минулого року, не послаблюється навіть після того, як президент Трамп спробував вимагати втручання України у вибори 2020 року. Але ми бачимо неочікувані хороші новини: не дивлячись на усі докори від Білого Дому і той факт, що він прийшов до влади в якості абсолютного політичного неофіта в одній з найбільш проблемних країн Європи, адміністрація Зеленського, яка ще досі була досить екстраординарною, і діяла під тиском усіх наявних ситуацій, чудом досягає успіху.

​Звернть увагу: Чому Джуліані хоче свідчити у справі імпічменту Трампа: заява адвоката

Економіка стрімко зростає: експорт і внутрішні показники підвищуються, інфляція впала, а зарплати українських громадян зросли майже на 10 відсотків в рік. Як відзначає Джеймс Брук з Ukraine Business News, українська валюта, гривня, зростає швидше, ніж будь-яка інша у світі.

МВФ дав попередню згоду на новий кредитний пакет, який може стимулювати іноземні інвестиції. Ключові антикорупційні заходи були підтримані парламентом, очікується прийняття великих економічних реформ, враховуючи приватизацію 500 державних компаній і лібералізацію продажу землі.

Минулого тижня українське телебачення захопили новини з повним сліз воз'єднанням, коли українські військовополонені, які утримувались в Росії протягом декількох років, повернулися додому. Війська по обидва боки фронтових ліній відступили назад. Тим часом, Росія погодилась заплатити Україні 7 млрд дол. США протягом наступних п'яти років за транзит газу, а також 2,9 млрд дол. США за врегулювання попередніх суперечок.

До того, як обійняти посаду, 41-річний Зеленський був комедійним актором, і весь його попередній досвід полягав у тому, що він грав роль президента на телебаченні. Тим не менше, вперше з 2005 року більше українців вважає, що країна рухається у правильному напрямі, ніж тих, що думають, що у неправильному. У державі, де політична корупція набула катастрофічних масштабів, 62% заявляють, що довіряють новому президенту.

Цікаво: Він не боїться, – Яковина про зустріч Зеленського з Путіним

Володимир Путін, але не Трамп, помітив це. Він вже погодився з Володимиром Зеленським здійснити два обміни полоненими та обговорив третій під час новорічної телефонної розмови. Він прийняв газову угоду, відмовившись від колишніх намагань задушити Україну припиненням зимових поставок газу.

"Путін цілком задоволений" мати справу з Зеленським, говорить Андерс Аслунд, експерт по Україні в Атлантичній Раді. "Путін повністю зневажав Петра Порошенка", попереднього президента України "через те, наскільки він корумпований. Він не бачить цього у Зеленського". Бажання Путіна підкорити собі Україну не зменшується. Втім, незважаючи на брак досвіду, Зеленський довів, що не стане легкою здобиччю Кремля. На саміті в Парижі минулого місяця, де були Путін, Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон, скликаному для обговорення виконання мирного плану для східної України, який давно зайшов у глухий кут, Зеленський "намагався відстояти певні "червоні лінії" для України", такі як відновлення українського контролю над кордоном з Росією, повідомляє аналітик Володимир Сокор. "Навіть найзапекліші критики Зеленського відчули впевненість", написав Сокор у "Eurasia Daily Monitor", що видається неурядовою організацією "Jamestown Foundation".

Для тих, хто переймається корупцією, залишається єдине запитання стосовно Зеленського – чи буде він незалежним від Ігоря Коломойського, олігарха, який підтримував телевізійну кар'єру Зеленського та його кандидатуру на президентських перегонах, та який намагається відновити контроль над найбільшим банком України, попри звинувачення у його розкраданні. Єдиної думки наразі немає. Але поки що, наголошує Девід Крамер, експерт з питань України у Міжнародному університеті Флориди, Зеленський, "здається, тримається від Коломойського на відстані".

Протягом десятиріч американські адміністрації, що змінювали одна одну, намагалися переконати українських президентів діяти саме таким чином, але здебільшого без великих успіхів. Однак зараз, коли Зеленський робить фактично все, про що колись тільки міг мріяти Державний департамент, спостерігається вакуум американської присутності в Києві. Тимчасовий посол, Вільям Тейлор, залишив свою посаду, після свідчень про тиск Трампа на Зеленського, і поки що немає кандидата на його заміну. Також немає заміни Курту Волкеру, спеціальному представнику з питань України, який подав у відставку та виступив зі свідченнями. Зараз Помпео скасував два своїх візити протягом двох місяців.

Схоже, що найбільш впливовим американцем, який переймається Україною, є особистий адвокат Трампа, Рудольф Джуліані, який співпрацює в Україні з супротивниками Зеленського та пропутінськими силами, у тому числі з найбільш корумпованими в країні олігархами та політиками. Він все ще намагається назбирати бруд на Джо Байдена. Сам Трамп приторговує російською пропагандою про нібито втручання України у вибори 2016 року.

Між тим, Зеленський, який хоче домогтися візиту до Білого дому, все ще очікує на його дати. Важко не зробити висновок, що Адміністрація Трампа не в захваті від того, що в Україні, нарешті, з'явився компетентний президент.

​Цікаво: Імпічмент Трампа: чому ситуація грає "на руку" президенту США