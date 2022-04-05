Схоже на те, що плани окупантів розтягнути фронт та завдати удару з Білорусі провалилися. Після шалених втрат, яких ЗСУ завдали ворогу, білоруські солдати бояться йти воювати проти України.

Російські окупанти забирають свою військову техніку з Білорусі. Ворог змінює свої плани не лише через великі втрати особового складу та техніки.

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Протест білоруських військових

Як розповів радник Офісу Президента Олексій Арестович, білоруські військові не горять бажанням йти воювати проти України. Біля нашого кордону полігон білорусів, тому там є концентрація їх сил, але про напад не йдеться.

Згідно наших даних, понад 60% солдатів та офіцерів Білорусі категорично відмовляються воювати в Україні. Лукашенко сказав Путіну, що в разі такого сценарію Білорусь або стане на нашу сторону, або віддасть своє озброєння ЗСУ,

– розповів Арестович.

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