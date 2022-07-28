У Генштабі оцінили можливість наступу та провокацій з території білорусі

На Волинському, Житомирському та Київському напрямках обстановка впродовж тижня залишалась контрольованою. Ознак того, що з білорусі готується наступ, немає, але є загроза провокацій.

Під час брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ та бригадний генерал Олексій Громов розповів, що наразі ймовірність наступу з Білорусі низька. Про це повідомляє 24 канал.

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Ворог може готувати провокації в прикордонних регіонах

За словами Громова, ймовірність проведення наступу противника з території білорусі або вторгнення білоруських війсь в Україну залишається низькою.

Однак, не виключається можливість здійснення силами підрозділів спеціальних операцій збройних сил республіки білорусь спільно зі спецпризначенцями й боєвиками ПВК рф збройних провокацій в прикордонних з Україною районах в Гомельських та Брестських областях для інспірування антиукраїнських настроїв у білоруського суспільства,

– розповів Громов.

Тим часом на кордоні з білоруссю у Волинській області військові звели серйозні загородження. За ділянками кордону можна спостерігати онлайн – місцева влада допомогла з камерами стеження, застосували й тепловізійні камери. Кордон захищений і на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Житомирщині та Рівненщині.

Загроза обстрілів залишається ще щонайменше кілька місяців

Олексій Громов сказав, що на території України залишається загроза ракетних та авіаційних обстрілів з боку білорусі. Ця загроза продовжуватиметься ще щонайменше 3 місяці.

Зауважимо, що зранку 28 липня з території білорусі по Україні було випущено близько 25 ракет. Моменти потрапили на фото.

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