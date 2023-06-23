Загроза теракту на ЗАЕС: на засіданні Радбезу ООН закликали серйозно ставитися до погроз росіян

Рада безпеки ООН провела нове засідання щодо можливого теракту на Запорізькій АЕС. Через нові погрози міжнародну спільноту закликали до рішучих дій.

Нове засідання відбулося 23 червня у Нью-Йорку, трансляція якої опублікована у мережі. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зробив низку важливих заяв, повідомляє 24 Канал.

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Загроза ядерного терору

Кислиця у своєму виступі наголосив, що підготовка Росією сценарію щодо теракту на Запорізькій АЕС викликає тривогу. Він наголосив, що підрив Каховської ГЕС дав чітко зрозуміти, що окупанти не нехтують тактикою випаленої землі у відповідь на програші на полі бою. Через це постпред України при ООН закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, аби запобігти черговому акту тероризму з боку країни-агресора.

Окрім того, Кислиця також наголосив, що Україна очікує об'єктивної оцінки щодо ситуації на Запорізькій АЕС від гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гросі.

Тільки рішучі й адекватні кроки, спрямовані на ослаблення можливостей Москви завдавати шкоди на регіональному та глобальному рівнях, сприятимуть розв’язанню кризи, створеної Росією. Варіанти умиротворення, такі як територіальні поступки Росії й тимчасове заморожування конфлікту, слугуватимуть лише мінами уповільненої дії, детонатор яких перебуває в руках Кремля,

– наголосив Кислиця.

Постпред також підкреслив, що Росія сама не вірить у власні фортифікаційні споруди та силу своїх військ, тому вдається до ядерного шантажу. Такими діями загарбники прагнуть залякати міжнародну спільноту.

Ба більше, окрім погроз підірвати Запорізьку АЕС, Росія почала передавати Білорусі тактичну ядерну зброю. Це свідчить також про "імперіалістичні амбіції" Путіна.

Разом з тим, українські захисники продовжують мужньо давати відсіч ворогові, проводять успішні наступальні операції й звільняють території від рук окупантів.

"Україна звільнить усі свої території, і це займе стільки часу, скільки необхідно, тому що ми цінуємо життя наших військових і цивільних осіб і не застосовуємо стратегію масованих атак і повного руйнування цивільної інфраструктури", – заявив Кислиця.

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