У росії немає сил, – військовий експерт про ймовірний удар по Сувальському перешийку

Зараз навколо Сувальського коридору ситуація дещо напружена. Росія вже погрожує, однак не готова піти на відкриту конфронтацію.

Про це розповів польський військовий експерт Міхал Фішер. Свою думку він висловив 24 каналу.

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Поки війська росії перебувають в Україні, у них немає жодних сил, які країна-агресорка кинула б на Литву чи Польщу,

– сказав він.

Тому, на думку експерта, це лише "дипломатичні ігри". Тому окупанти наразі не готові відкривати ще один фронт. У такому разі їх очікує потужна відповідь.

Довідка. Сувальський перешийок – сухопутний коридор, що поєднує Литву та Польщу. На південь від нього розташована Білорусь, на північ – Калінінградська область Росії. Експерти американського Politico припускали, що коридор може стати першою метою армії країни-агресорка, якщо вона все ж таки зважиться на пряму конфронтацію з НАТО.

Чергові погрози росії

Литва готується розмістити ще більше військ НАТО на своїй території через нові погрози росії. Останній не подобається, що Литва виконує вимоги санкцій і не пропускає окремі товари до Калінінграда. Тому у кремлі й погрожують військовими діями біля Сувальського коридору.

В НАТО є всі можливості для ефективної оборони та наступу. Першою постраждає Калінінградська область і розташовані в ній підрозділи Балтійського флоту рф включно зі штабом флоту (місто Калінінград).

Спроба захопити Сувальський коридор можлива, але Литва і Польща вже готові до такого варіанту.

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