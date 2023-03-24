Ймовірний запуск БпЛА: у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
24 березня 2023, 00:10Читать новость на русском
Вночі 24 березня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через ймовірний запуск ворожих безпілотників.
Тривога охопила Північні регіони України, зокрема і столицю.
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Станом на 00:00 повітряну тривогу оголосили в Києві та низці областей.
Карта повітряних тривог станом на 00:00 / Скриншот єМапа