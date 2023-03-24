Ймовірний запуск БпЛА: у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу

Вночі 24 березня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через ймовірний запуск ворожих безпілотників.

Тривога охопила Північні регіони України, зокрема і столицю.

Дивіться також Окупанти знову запустили ракети по Одещині з літаків у Чорному морі

Повітряна тривога на межі 23 та 24 березня: хронологія подій

Відбій у Києві, Київській області та на Полтавщині. Також у Сумській та Чернігівській областях.Відбій повітряної тривоги у Дніпропетровській та Запорізькій областях.Повітряну тривогу оголосили у Харківській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.У Сумському районі чули вибухи, мер Білопілля закликав місцевих до ранку перебувати в укриттях.В Київській ОВА попередили про загрозу атаки ворожих дронів! Жителів Київщини закликали залишатися в укриттях до відбою.

Станом на 00:00 повітряну тривогу оголосили в Києві та низці областей.

Карта повітряних тривог станом на 00:00 / Скриншот єМапа

Моніторингові групи повідомляють про підвищену активність ворожої авіації на північно-східному напрямку. Попередньо, зафіксовано 6 ворожих бортів.Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу.За попередніми даними, окупанти запустили з території Брянської області Росії БпЛА.