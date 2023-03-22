Ймовірний запуск БпЛА: у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу
22 березня 2023, 00:20Читать новость на русском
Російські окупанти не припиняють тероризувати мирні українські міста. Вночі 22 березня у Києві та низці областей лунає повітряна тривога.
У декількох областях України вночі 22 березня оголосили повітряну тривогу. Тривога охопила північні регіони України, зокрема і столицю.
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Сирени лунають у низці областей
01.20. Повітряна тривога в Хмельницькій області та на Рівненщині.01.10. "В області працює ППО! Дотримуйтеся інформаційної тиші – не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів ППО", – Київська ОВА.01.00 Моніторингові пабліки повідомляють про роботу ППО на Київщині. Інформації з офіційних джерел на цю мить не було.00.35. Повітряну тривогу оголосили в Житомирській та Черкаській областях.00.15. У Київській військовій обласній адміністрації попередили про загрозу атаки дронами. Там наголосили, що сили ППО напоготові. Жителів Київщини закликають перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу "повітряна тривога".00:10 повітряну тривогу оголосили у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській областях. Також безперервна тривога триває у Луганській області та тимчасово окупованій АР Крим.00.05. Сирени пролунали у Києві. За даними моніторингової групи Monitor, на Півночі тривога оголошена через невстановлені повітряні об'єкти, попередньо БпЛА.Зверніть увагу! У жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Обов'язково спускайтесь в укриття або користуйтеся правилом "двох стін". Адже внаслідок російських обстрілів від початку війни постраждали чи загинули багато мирних українців – загарбники часто атакують саме житлові райони задля терору цивільного населення.