Голова НБУ Яків Смолій написав заяву про відставку через систематичний політичний тиск. 3 липня в Раді можуть розглянути це питання. Голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха вважає, що людина на посаді очільника Нацбанку, особливо в умовах глибокої і безпрецедентної економічної кризи, здатна зробити набагато більше, ніж просто таргетувати інфляцію.

Також політик зауважив, що його повністю влаштувало б, якби Яків Смолій залишився на посаді, але трохи змінив свій підхід до реалізації політики НБУ. Про це Дмитро Наталуха розповів у програмі "Є питання" на 24 каналі.

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Однак наголосив, що Якову Смолію економічний комітет намагався чимало разів донести, що неправильною позицією є в період економічного спаду фокусуватися виключно на інфляційній стабільності.

"Очевидно, що бажання чи намірів змінювати власну політику в людини немає. Тому мені здається, що його місце має зайняти хтось інший", – відзначив голова комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради.

Про високу облікову ставку

За його словами, НБУ виставляє як досягнення той факт, що їм вдалося уникнути банківської кризи. Але якщо банки не кредитують економіку, відтак банківської кризи ніколи не буде.

Дмитро Наталуха повідомив, що рівень кредитів в економіці відповідно до ВВП склав 22%. І банки перестали кредитувати економіку через наявність високої відсоткової ставки.

Такого мінімуму не було ніколи. Це означає, що, фактично, в економіці немає грошей. Нацбанк свідомо ставив на жертву економічне зростання заради того, щоб забезпечити цінову стабільність,

– наголосив він.