Його очі, голос і те, як він курив сигарету, – родина впізнала бійця, розстріляного окупантами

Російські окупанти розстріляли українського полоненого за слова "Слава Україні". Особу українського військового вдалося встановити.

Сестра розстріляного полоненого впізнала брата. На цей момент вона попросила не розкривати інформацію про його ім'я та інші деталі.

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Сестра вбитого полоненого просить про мовчання

Українська журналістка Софія Кочмар-Тимошенко пише, що сестра загиблого каже, що "це 100 відсотків" її брат. "Це його очі, голос і те, як він курив сигарету", – цитує журналістка сестру.

Вона зазначила, що сестра вбитого українського військового просить мовчання, "поки вийдуть на зв'язок побратими з нуля і хоче бути біля його матері з самого ранку".

Юрист і військовослужбовець Масі Наєм у фейсбуці пропонував 1 тисячу доларів за ім'я полоненого, якого застрелили росіяни. Водночас у коментарях Наєму запропонували передати гроші тим, хто назве тих вбивць українського полоненого.

Зранку 7 березня Софія Кочмар-Тимошенко опублікувала ще один допис, в якому повідомила, що шестеро членів родини впевнені, що це їх брат і син.

"Я вже була в дорозі до них, але сестра каже: "мамі дуже погано, просимо тиші". Я поважаю їх право. І теж усіляко сприяю пресофіцерам і командирам знайти його. Бо, як на мене, от саме зараз це право спецслужб і ЗСУ з'ясувати правду і сказати те, що можна. Наступне випробування – це знайти локацію і тіло", – написала журналістка.

Окупанти розстріляли українського полоненого: що відомо

У понеділок, 6 березня, у мережі з'явилося відео, як російські військові розстріляли українського полоненого. Окупанти скоїли воєнний злочин і впритул розстріляли українця після слів "Слава Україні".

На варварство росіян відреагував глава Офісу Президента Андрій Єрмак, який заявив, що воєнні злочини культивуються у Росії, а пропаганда відбілює їх міфами про "нацистів".

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що за фактом розстрілу беззбройної людини почалось розслідування. Також СБУ відкрила кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.

Омбудсман України Дмитро Лубінець відправив відео розстрілу партнерам та колегам-омбудсманам з різних країн світу. Він наголосив, що Росії доведеться відповідати за кожен скоєний воєнний злочин.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана.

Також на воєнний злочин Росії відреагував Володимир Зеленський. Президент виклав у мережу ілюстрацію. На ній були лише три фрази: "Герою Слава! Героям Слава! Слава Україні!" Також Зеленський згадав про вбитого полоненого під час звернення до українців.

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