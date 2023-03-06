Його останні слова були "Слава Україні": окупанти розстріляли українського військовополоненого

Російські загарбники стратили полоненого українського військового. Вони жорстоко розстріляли його, після того, як він сказав "Слава Україні".

Так, окупанти розстріляли беззбройного українського військового. Він не проявляв агресії, передає 24 Канал

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Відео цього звірства оприлюднили в мережі, однак з етичних міркувань ми не можемо його поширити. Слід зазначити, що кадри – особливо жорстокі.

У Зеленського відреагували

На чергові звірства окупантів вже відреагували в Офісі Президента. Глава ОП Андрій Єрмак наголосив, що воєнні злочини культивуються у Росії, а пропаганда відбілює їх міфами про "нацистів".

Вбивство людини, яка потрапила в полон – ще один приклад цього. А ще – це приклад їх національної нікчемності та слабкості,

– сказав чиновник.

Він запевнив, що за кожен такий воєнний злочин буде розплата.

Активісти Сергій Стерненко та Ігор Лаченков просять у Twitter максимального розголосу, аби російську жорстокість побачив весь світ. Наголошують, що захисник повинен отримати Героя України посмертно.

Це не єдиний доказ звірств росіян

На жаль, ця жорстокість – не єдиний доказ звірств росіян щодо військовополонених українців. Нагадаємо, у липні 2022 року окупанти обстріляли колонію в Оленівці, в якій тримали військовополонених. Тоді загинули щонайменше 50 українців, ще 130 були поранені. Міжнародні експерти переконані, що причиною вибуху була термобарична зброя, яку застосувала Росія.