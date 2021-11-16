Його стан може бути критичним, – Денісова про відмову Грузії допустити її до Саакашвілі

Міністерство юстиції Грузії не допустило уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову до ув'язненого Міхеіла Саакашвілі.

За словами Людмили Денісової, влада Грузії не допустила її до Міхеіла Саакашвілі через те, що стан його здоров'я погіршився. Про це вона заявила в ефірі одного з українських телеканалів.

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Були перешкоди під час минулого візиту

Людмила Денісова заявила, що влада Грузії перешкоджала її минулому візиту до Міхеїла Саакашвілі наприкінці жовтня. Тоді в омбудсмена були проблеми з потраплянням до країни. Цього ж разу Денісова без проблем потрапила до Грузії, однак Мін'юст відмовив у зустрічі з політиком. Таке рішення спершу повідомили українському консулу, потім надіслали офіційний документ.

За словами Денісової, влада Грузії не дозволила їй подивитися, у якому стані лікарня, у якій перебуває Саакашвілі. Сам грузинський експрезидент скаржиться на психологічний тиск.

Саакашвілі у тюремній лікарні можуть відвідати близькі родичі, український консул та адвокат. Останній розповів Денісовій, що бачився з політиком. За його словами, стан Саакашвілі погіршився – він не встає з ліжка, а лікарів до нього не пускають. Омбудсмен припустила, що стан експрезидента Грузії може бути критичним.

Адвокат був у Саакашвілі, і він розповів про те, що стан важкий, він не встає з ліжка, лікарі не пускають ані його особистого лікаря, ані консиліуму, і він дуже просить, щоб ми поширили інформацію про його стан. Він знову написав мені листа, в якому каже, що останні три дні практично не встає з ліжка,

– заявила Денісова.

Уповноважена з прав людини підкреслила, що її мандат поширюється на всіх громадян України, якщо вони перебувають за межами країни. Тому Денісова припустила, що влада Грузії має що приховувати.

У Грузії розповіли про стан Саакашвілі

У пенітенціарній службі Грузії заявили, що стан здоров'я експрезидента Саакашвілі задовільний. Основні показники політика у межах норми.

За словами заступника голови департаменту служби Георгія Чідрашвілі, життю Міхеіла Саакашвілі нічого не загрожує.Крім того, політик начебто проходить лабораторні та інші діагностичні дослідження.

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