З його ж квартири: у Миколаєві просвердлили меморіал видатного художника
Джерело:фейсбук Олега Деренюги
У Миколаєві робітники встановлювали кондиціонер на фасаді будинку. Під час цього пошкодили меморіальну дошку пам'яті художника Романа Вайнштока.
На це в фейсбуці звернув увагу місцевий журналіст. На фотографіях видно, як у голові скульптури утворилась велика дірка.
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Власник квартири має відновити меморіал
Невдовзі критичним дописом також зреагував Юрій Любаров. Він є начальником управління культури Миколаївської міськради.
Талант – це вдало просвердлити стіну свого будинку, щоб повісити кондиціонер. Так просвердлити, щоб пошкодити по центру пам'ятну дошку й нарватися на кримінальну відповідальність,
– написав Любаров.
На інцидент вже відповіли у відділі охорони культурної спадщини Миколаєва. Там зазначили, що їхні працівники склали акт пошкодження.Зауважте! Роман Вайншток – миколаївський художник і педагог єврейського походження. Понад 119 робіт Вайнштока зберігаються у місцевому музеї. Меморіальну дошку відкрили у 2010 році.
Ба більше, провели бесіду з власником квартири, на фасадній стіні якої встановлена дошка. Власник погодився усунути пошкодження, а також перенести зовнішній блок кондиціонеру.
Що загрожує винуватцям?Якщо поліція доведе провину, то винуватців можуть судити за частиною 2 статті 298 Кримінального Кодексу України. Мовиться про "навмисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурного спадку або їхніх частин". Покарання – штраф від 2 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів або обмеження свободи до 3 років.
Як відреагували у мережі
На 2 фейсбук-дописи у коментарях відреагувало сотні людей. Побачене коментують по-різному, але зауважують, що місто не слідкує за культурною спадщиною, і винні не матимуть справедливе покарання.
- "Коли вже почнемо цінувати те, що є? Жахливо";
- "А кримінальна відповідальність буде? Чи як завжди?";
- "Сусіди казали, що це нові господарі квартири, де жив Вайншток";
- "Нема мізків";
- "Такий він… Миколаїв".
Пошкоджений меморіал художника / Фото Олега Деренюги
Текст публікації Олега Деренюги:
У Миколаєві просвердлили меморіальну табличку художнику Роману Вайнштоку, а поряд повісили зовнішній блок кондиціонера.
Роман Вайншток народився 1932 року, пережив війну, евакуацію, голодні повоєнні роки. Самостійно освоїв живопис, скульптуру, був талановитим педагогом та викладав в ізостудії. Понад 100 його робіт зберігаються у музеї Верещагіна. Також у Миколаєві є багато учнів, вихованців та друзів Вайнштока. Вони себе називають "Група-В". Цей колектив митців відомий і за межами Миколаєва, вони проводять виставки та творчі заходи.
І ось дивлюся я на все це і запитую. А що може цим вандалам сказати міська влада? Чиновники, які сидять у кабінетах історичної будівлі – Миколаївської мерії – де весь фасад вандально обвішаний такими ж кондиціонерами?