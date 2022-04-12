Його життя обірвав обстріл під час евакуації поранених: історія Героя України Андрія Норова

СтратКом ЗСУ розповів історію Героя України Андрія Норова. Його життя 13 березня обірвав ворожий обстріл. Тоді капітан ЗСУ з підрозділом евакуйовував поранених після бою на Київщині.

Герой з 2016 року служив в окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Був кавалером ордена "За мужність".

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Вже у перший день вторгнення Росії підрозділ під керівництвом бойового офіцера знищив:

кілька гелікоптерів ворога;

бронетехніку;

три вантажівки з боєприпасами та майном.

А згодом воїни-запорожці звільнили від російських окупантів один із населених пунктів Київської області.

19 березня 2022 року капітану Андрію Норову присвоєно звання Герой України (посмертно). Завершимо перемогою те, за що він боровся. Помстимося за кожного,

– мовиться у повідомленні.



Андрій Норов / Скриншот з відео

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