Його зусиллями на Донбасі встановили "тишу", – Зеленський відреагував на смерть Марчука
Джерело:фейсбук Володимира Зеленського
Експрем'єр-міністр України, перший голова СБУ, міністр оборони, секретар РНБО Євген Марчук помер 5 серпня. Володимир Зеленський пригадав, що саме завдяки його зусиллям вдалось встановити режим "тиші" на Донбасі.
Євген Марчук, за словами дружини Лариси Івшиної, помер від зупинки серця. Президент висловив співчуття родині політика.
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Захищав Україну в Тристоронній контактній групі, – Зеленський
Президент пригадав, що Євген Марчук був прем'єр-міністром України, міністром оборони та головою СБУ. А ще все своє життя присвятив захисту національних інтересів України.
А в останні роки Євген Марчук захищав Україну в Тристоронній контактній групі. Завдяки зокрема і його зусиллям був встановлений режим тиші на Донбасі, який зберігається дотепер,
– пригадав Зеленський.
Він додав, що Марчук вбрав участь у врегулюванні конфлікту з росіянами щодо острова Тузла. На думку президента, "цей кейс точно є прикладом вкрай ефективної та дієвої реакції відповідальних політиків на безпідставні, але агресивні територіальні зазіхання з боку сусідів".
Володимир Зеленський заявив, що впевнений у тому, що приклад Євгена Марчука слугуватиме дороговказом для майбутніх поколінь державних діячів.
Щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам'ять,
– написав президент.
Що відомо про Євгена Марчука
Джерело: Вікіпедія
- Серце Євгена Марчука зупинилось 5 серпня 2021 року. Про це повідомила дружина – Лариса Івшина.
- Згодом в СБУ розповіли, що він помер через ускладнення, які виникли від коронавірусу.
- У 2018 році був уповноважений представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Покинув посаду у травні 2019 року.
- У 2008 році був радником президента Віктора Ющенка.
- У 2003 році був міністром оборони. Пробув на посаді до вересня 2004 року. Марчук вважав, що це було "дуже поспішно". Був нардепом Верховної Ради 3 скликання.
- У 1995 – 1996 роках був прем'єр-міністром України. Він був звільнений нібито через "формування власного політичного іміджу".
- Працював віцепрем'єр-міністром, першим віцепрем'єром та виконувачем обов'язків глави уряду.
- З 1991 по 1994 рік – був першим главою Служби безпеки України.
- Він почав свою політичну діяльність у 1963 році з Комітету держбезпеки УРСР. Працював в обласному управлінні КДБ Кіровоградської та Полтавської областей. Очолював "дисидентське" 5 управління.