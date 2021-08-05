Його зусиллями на Донбасі встановили "тишу", – Зеленський відреагував на смерть Марчука

Експрем'єр-міністр України, перший голова СБУ, міністр оборони, секретар РНБО Євген Марчук помер 5 серпня. Володимир Зеленський пригадав, що саме завдяки його зусиллям вдалось встановити режим "тиші" на Донбасі.

Євген Марчук, за словами дружини Лариси Івшиної, помер від зупинки серця. Президент висловив співчуття родині політика.

Читайте також СБУ назвала причину смерті ексглави відомства Марчука

Захищав Україну в Тристоронній контактній групі, – Зеленський

Президент пригадав, що Євген Марчук був прем'єр-міністром України, міністром оборони та головою СБУ. А ще все своє життя присвятив захисту національних інтересів України.

А в останні роки Євген Марчук захищав Україну в Тристоронній контактній групі. Завдяки зокрема і його зусиллям був встановлений режим тиші на Донбасі, який зберігається дотепер,

– пригадав Зеленський.

Він додав, що Марчук вбрав участь у врегулюванні конфлікту з росіянами щодо острова Тузла. На думку президента, "цей кейс точно є прикладом вкрай ефективної та дієвої реакції відповідальних політиків на безпідставні, але агресивні територіальні зазіхання з боку сусідів".

Володимир Зеленський заявив, що впевнений у тому, що приклад Євгена Марчука слугуватиме дороговказом для майбутніх поколінь державних діячів.

Щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам'ять,

– написав президент.

Що відомо про Євгена Марчука

Джерело: Вікіпедія