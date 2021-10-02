Йому було 23 роки: під час роботи у Польщі загинув українець

На трасі між польськими містами Любліном та Варшавою сталась аварія. Внаслідок ДТП загинув 23-річний українець, який малював розмітку на дорозі.

Трагедія трапилась орієнтовно об 11 годині ранку 1 жовтня. ЗМІ пишуть, що молодого чоловіка збила вантажівка.

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Під час роботи між Любліном та Варшавою загинув українець

Попередньо відомо, що чоловіка збив вантажний автомобіль під час того, як він малював дорожню розмітку,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо відомо, що це відбулось на швидкісній трасі S17. Авто працівників Volkswagen Transporter стояло на аварійній смузі. Перед ним двоє робітників, один з них – українець, фарбували горизонтальні розмітки.

Згодом вантажівка з великою силою врізалась у задню частину їхнього Volkswagen.

"Сила зіткнення була настільки великою, що українець, який був перед авто, – загинув на місці. Другого працівника доправили у лікарню в Пулавах", – мовиться у повідомленні.

Дорогу на місці аварії перекрили. Правоохоронці з'ясовували деталі трагедії та проводили слідчі дії.

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