YouTube заблокував канал Держдуми Росії

На YouTube стає все менше пропагандистських каналів. Так, сервіс стрімінгового відео заблокував "Дума ТВ".

Як повідомляють РосЗМІ, керівництво Google вирішило заблокувати черговий канал у Росії. Мовиться про сторінку нижньої палати парламенту країни-агресорки "Дума ТВ".

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З YouTube прибрали ще один російський канал

Сам канал "Дума ТВ" налічував 145 тисяч підписників. А відео, які на ньому публікували, набрали понад 100 мільйонів переглядів.

Окупанти хизувалися, що на YouTube-каналі з'являлися ексклюзивні коментарі депутатів, трансляції пленарних засідань, а також програми палати. Ну що ж, зараз ці 145 тисяч підписників можуть дивитися як їхні земляки б'ються за цукор. Не сильно то відрізняється від дій у парламенті.

Зазначимо, що в Росії всіляко готують своє населення до інтернет-блокади. Так, Держдума попередила, що можуть бути блокування, адже в YouTube нові правила. І, ясна річ, війна проти України тут ні до чого, якщо слухати політиків з боліт.

Раніше Twitter заблокував сторінку Russia Today. Тож пропагандисти мають ще на одне джерело поширення свого інформаційного сміття менше.

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