YouTube заблокував канал одного з головних пропагандистів Кремля

Один із головних пропагандистів Володимира Путіна Володимир Соловйов отримав "бан" від YouTube. Канал так званого журналіста заблокували після санкцій Євросоюзу.

Називався пропагандистський канал "Соловйов Live", де рупор Путіна транслював свої ідеї. Тепер жителям Європи він не доступний.

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Канал Соловйова – недоступний для ЄС

У Європі при спробі зайти на "Соловйов Live", з'явиться напис "Цей канал недоступний для перегляду у вашій країні". Також під санкції ЄС потрапила ще одна знана пропутінська медійниця – Маргарита Симоньян. У Брюсселі вирішили, що за фейки та брехливу інформацію, інтернет-ресурси пропагандистів мають бути недоступні для глядачів.

Тим часом у самій Росії блокують та штрафують ті медіа, які називають "спеціальну операцію" війною. Дійшли руки і до YouTube. Вже заблокували домен сервісу, що відповідає за завантаження контенту.

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