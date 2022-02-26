YouTube завдав удару по російських пропагандистських телеканалах

У суботу, 26 лютого, YouTube заборонив російському державному виданню RT та іншим російським каналам отримувати гроші за рекламу, тож вони тепер не зможуть офіційно монетизувати контент.

Окрім цього, за останні кілька днів платформа видалила сотні каналів і тисячі відеороликів. Деякі з них прибрали з сайту через "скоординовані шахрайські дії".

До теми Росія намагається окупувати Україну, – Михайло Федоров звернувся до Маска по допомогу

Представник YouTube Фаршада Шадлу заявив, що відтепер заблоковані канали рідше з'являтимуться у рекомендаціях. Це забезпечить появу авторитетного новинного контенту у пошукових запитах про війну Росії з Україною.

Це сталося: українці не зможуть дивитися головних пропагандистів

Також Шадлу заявив, що на прохання українського уряду RT та низка інших проросійських каналів більше не будуть доступні в Україні. Щоправда, він не уточнив, про які ще канали мовиться.

Раніше міністр цифрових технологій України Михайло Федоров написав у твіттері, що зв'язався з YouTube з проханням заблокувати російські пропагандистські канали, зокрема: Росія 24, ТАРС та РИА Новости.

Також він закликав Netflix заблокувати доступ користувачам з Росії та видалити російський контент. Тим часом у Google він попросив припинити постачання послуг і продуктів компанії до країни-агресорки, а ще заблокувати її жителям доступ до Google Market і Google Pay.

Маленькі перемоги: