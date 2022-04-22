"Йшли полями під обстрілами та зливою": люди розповіли про евакуацію з Херсонщини

Українській стороні вдалось організувати 21 квітня виїзд мешканців Херсонщини з північної частини області, яка межує з Кривим Рогом. Однак окупанти зірвали домовленості.

Мовиться зокрема про селище Високопілля та Потьомкине. Декому з місцевих мешканців таки вдалось 21 квітня евакуюватись з Херсонщини, однак їм довелось йти пішки полем під обстріли.

Актуально Росіяни розігнали цивільних і відкрили вогонь: деталі зриву евакуації з Херсонщини

До Кривого Рогу добрались приблизно 40 людей. Про це в ефірі 24 каналу розповів наш кореспондент, якому вдалось поспілкуватись з евакуйованими людьми.

Як розповів один із переселенців, вони йшли полем, яке колись було танковою дорогою, що використовували під час Другої світової війни.

Вони буквально йшли полями. Люди вийшли приблизно о 11:30 і йшли пішки полями під проливним дощем з речами і дітьми йшли до позицій українських захисників,

– зазначив журналіст 24 каналу.

Крім того, рашисти стріляли просто над головами людей, аби залякати їх.

Втім, попри труднощі, людей доправили з кількома зупинками доправили в Кривий Ріг. Дехто планує залишитись в місті, натомість інші хочуть виїхати у західні області, а згодом – за кордон.

Загарбники не випустили 10 автобусів з українцями, які евакуйовувались з селищ на Херсонщині. Тож люди, з якими поспілкувався журналіст 24 каналу, наважились йти пішки.