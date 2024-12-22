Кабмін тимчасово призначив Юлію Гнатюк керівницею Інституту нацпам'яті

Кабінет міністрів України тимчасово поклав виконання обов'язків голови Українського інституту національної пам'яті на Юлію Гнатюк. Рішення було ухвалене після завершення п'ятирічного терміну роботи Антона Дробовича на цій посаді.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука. Із травня 2024 року Гнатюк обіймала посаду першого заступника голови УІНП.

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Кабмін призначив нового керівника Інституту нацпам'яті

До цього вона очолювала фінансово-бухгалтерський відділ Інституту. Має ступінь магістра економіки за спеціальністю "Облік і аудит", який отримала у КНУ імені Тараса Шевченка.

Рішення про призначення Гнатюк ухвалено після звільнення Антона Дробовича, термін повноважень якого сплив у грудні 2024 року. Дробович очолював Інститут із 2019 року, а до нього на цій посаді працював Володимир В’ятрович, який нині депутат Верховної Ради.

До слова, Антон Дробович – український громадський та державний діяч. Він є експертом у сфері комунікацій, освіти і культури. За свою кар'єру Дробович написав кілька академічних курсів та лекцій, а також понад 50 наукових публікацій у сфері філософії, культурології та антропології.

Він також працював керівником освітніх програм Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" та експертом Інституту суспільно-економічних досліджень.