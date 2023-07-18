Мендель зізналася, скільки заробляла на посаді речниці Зеленського

Колишня прессекретарка Володимира Зеленського – Юлія Мендель – розповіла, що зараз офіційно не працює. Також вона зізналася, скільки заробляла на посаді речниці президента.

За словами Мендель, на початку роботи їй платили 15 тисяч гривень. Про це колишня речниця Зеленського розповіла в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк, інформує 24 Канал.

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Скільки Мендель заробляла на посаді речниці Зеленського

Як розповіла Мендель, на початку роботи у Зеленського в неї було 15 тисяч гривень, а вже наприкінці, коли йшла, то було 45.

Були ще якісь премії,

– зазначила вона.

На сьогодні Мендель в Україні ніде не працює. Вона пише статті в іноземні видання.

"У The Washington Post я не найманий співробітник, я пишу колонки. Працюю на себе. Писала для Politico, Evening Standard", – розповіла колишня речниця Зеленського.

Як зараз живе Мендель