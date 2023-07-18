Мендель зізналася, скільки заробляла на посаді речниці Зеленського
Колишня прессекретарка Володимира Зеленського – Юлія Мендель – розповіла, що зараз офіційно не працює. Також вона зізналася, скільки заробляла на посаді речниці президента.
За словами Мендель, на початку роботи їй платили 15 тисяч гривень. Про це колишня речниця Зеленського розповіла в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк, інформує 24 Канал.
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Скільки Мендель заробляла на посаді речниці Зеленського
Як розповіла Мендель, на початку роботи у Зеленського в неї було 15 тисяч гривень, а вже наприкінці, коли йшла, то було 45.
Були ще якісь премії,
– зазначила вона.
На сьогодні Мендель в Україні ніде не працює. Вона пише статті в іноземні видання.
"У The Washington Post я не найманий співробітник, я пишу колонки. Працюю на себе. Писала для Politico, Evening Standard", – розповіла колишня речниця Зеленського.
Як зараз живе Мендель
- Нагадаємо, що у 2022 році Юлія Мендель офіційно оформила шлюб зі своїм коханим. Як відомо, обранець Мендель – економіст, політик та колишній виконувач обов'язків міністра економіки, торгівлі та сільського господарства України Павло Кухта.
- Зауважимо, що після початку війни Росії в Україні Кухта пішов добровольцем на передову. Він зробив пропозицію Юлії одразу після того, як почалася війна.
- Мендель розповідала, що лише розписалася із коханим, а святкувати вони будуть вже після того, як настане мир.
- До речі, у 2020 році в Україні ширились чутки про те, що Юлія Мендель нібито вагітна від Володимира Зеленського. Такі фейки поширили відразу декілька джерел. Лише у грудні 2021 року вона вперше прокоментувала чутки про роман із Зеленським.