Свириденко може перейти на нову посаду: експерт розібрав, що буде з українським урядом

Юлія Свириденко офіційно підтвердила, що залишає посаду прем'єр-міністра. Ймовірно, вона стане послом України в США замість Ольги Стефанішиної, яка буде корисна саме на євроінтеграційному треку.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Постернак, зазначивши, що це може стати хорошою новиною, адже Свириденко дійсно напрацювала непогані зв'язки з американцями, особливо після підписання угоди про мінеральні ресурси України, яку вона супроводжувала. Тим часом на посаду прем'єр-міністра зараз є кілька потенційних кандидатів.

Що буде з українським урядом?

Політолог припустив, що, можливо, прем'єр-міністром знову може стати Денис Шмигаль. Він, приходячи на будь-яку посаду, робить системні ключові антикризові кроки для того, щоб в цій сфері навести лад – чи то енергетика, чи оборона (і без жодного корупційного кейсу). Українці вже пройшли разом з ним одну з найскладніших зим.

Зауважте! Після анонсованих змін в уряді Володимир Зеленський вже зустрівся зі Шмигалем. Президент заслухав доповідь міністра енергетики.

Постернак припустив, хто стане прем'єр-міністром: дивіться відео

Серед потенційних кандидатів також є міністр оборони Михайло Федоров, однак він досить ефективний на своїй посаді. Крім того, ймовірно, що президент України може обрати когось з чинних або колишніх силовиків. Адже Зеленський вже анонсував зміни і в командуваннях.

Проте, давайте і правду скажемо. Напевно, для президента і для країни в умовах воєнного стану фігура прем'єр-міністра є все ж таки навіть не другорядною. Можливо, на цій посаді президенту потрібен не амбітний виконавець, здатний оперативніше реагувати на ризики, з якими стикається Україна щодо житлової, критичної інфраструктури, енергетики, підготовки до зими, контрактів на озброєння. Тут потрібен менеджер,

– наголосив політолог.

Він додав, що Свириденко є гарним "менеджером", але в умовах мирного часу. Зараз, на жаль, їй не вдалось налагодити співпрацю з парламентом та впоратись з політичним бекграундом її посади. Хоча як економіст вона намагалася бути максимально корисною, попри усі виклики.