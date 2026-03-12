"Пропало всьо": нова зачіска Тимошенко спричинила шквал обговорення у мережі
- Юлія Тимошенко змінила свій імідж, відмовившись від своєї фірмової зачіски з косою на пучок у стилі Бабетта.
- Користувачі мережі активно обговорювали новий образ Тимошенко, порівнюючи її з героїнею фільму "Бабетта йде на війну".
Очільниця партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко знову опинилася в центрі уваги. Цього разу причиною стала несподівана зміна іміджу політикині та її відмова від фірмової зачіски з косою.
Зараз новий образ Тимошенко активно обговорюють користувачі у мережі. Найцікавіші реакції зібрав 24 Канал.
Який вигляд мала Юлія Тимошенко з новою зачіскою?
Юлія Володимирівна на пленарне засідання Верховної Ради 11 березня завітала із туго зібраним пучком, схожим на ретро-зачіску під назвою Бабетта. Це вперше за тривалий час політикиня відмовилася від свого звичного іміджу з заплетеною косою.
Юлія Тимошенко з'явилася у Верховній Раді з новою зачіскою / Скриншот із трансляції пленарного засідання ВР
Реакція мережі не змусила себе довго чекати. Користувачі бурхливо обговорювали зміни у стилі очільниці "Батьківщини", дехто кидав меми та жарти, а інші відмічали, що на свої роки політикиня має чудовий вигляд.
Згадали Тимошенко й корупційний скандал, який розгорівся в січні цього року. Зокрема користувачі посилались на слова бізнесмена Ігоря Коломойського про "якісь 4 жалюгідні пачки" грошей, які виявили в політикині.
Що писали користувачі у мережі щодо нової зачіски Тимошенко / Скриншоти з соцмережі Threads
У мережі Юлію Володимирівну також порівнювали з героїнею фільму "Бабетта йде на війну" 1959 року, в якому зіграла покійна французька акторка Бріжит Бардо.
Юлію Тимошенко порівняли з героїнею фільму "Бабетта йде на війну" / Скриншот з соцмережі Threads
Варто наголосити, що Юлія Тимошенко уже з'являлася на публіці зі схожою зачіскою, але у 2025 році. Вперше політикиня зробила схожу Бабетту ще у 2014 році.
Юлія Тимошенко вперше вийшла із Бабеттою у 2014 році / Фото з фейсбуку політикині
Загалом очільниця "Батьківщини" час від часу намагається міняти свою фірмову косу на інші зачіски. То з'являється з розпущеним волоссям, то збере його у хвостик, але ніщо поки не змогло позмагатися із "косою-короною" чи "косою-бубликом".
Що відомо про суд над Юлією Тимошенко?
Увечері 13 січня детективи антикорупційних органів провели обшук в офісі партії "Батьківщина" та вилучили у її лідерки Юлії Тимошенко 40 тисяч доларів. За версією слідства, ці кошти вона нібито планувала використати для підкупу трьох народних депутатів з іншої фракції, аби вони голосували відповідно до її вказівок.
Пізніше САП оголосила політикині підозру у пропозиції хабаря та оприлюднила аудіозапис її розмови з депутатом, якому, за даними слідства, вона пропонувала гроші. Сама Тимошенко відкинула звинувачення та заявила про "політичну розправу" з боку НАБУ і САП. За її словами, оприлюднений запис є сфальсифікованим, а вилучені 40 тисяч доларів – її особисті заощадження.
Під час засідання ВАКС 16 січня вона також стверджувала, що її співрозмовником на записі був народний депутат з Миколаївщини Ігор Копитін, який нібито сам запропонував їй співпрацю і заявляв, що виступає проти політики президента Володимира Зеленського. Того ж дня ВАКС обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 33,3 мільйона гривень, зобов'язавши її здати закордонний паспорт і не залишати межі Київської області без дозволу слідства.
За даними суду, 23 січня за політикиню внесли повну суму застави. Пізніше, 16 лютого, суд ухвалив рішення арештувати частину її майнових активів в Ощадбанку, водночас скасувавши арешт з трьох автомобілів.