Стала жертвою цинічного удару росіян: у Сумах поховали 31-річну Юлію Єлшанську

Росія у Вербну неділю, 13 квітня, цинічно обстріляла центр Сум балістикою. Внаслідок цього удару російської армії загинуло щонайменше 36 людей.

Однією з жертв російської агресії стала 31-річна Юлія Єлшанська. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Суми".

Дивіться також У Сумах росіяни пошкодили виробництво пасок: загинув підприємець, який приїхав за продукцією

Що відомо про Юлію Єлшанську

Юлія Єлшанська працювала в кав'ярні на Театральній. У день цинічного російського удару по центру Сум вона побігла допомагати пораненим після першого вибуху.

Ми з Юлею навчались разом в університеті. Знайомі 14 років. Це була дуже близька мені людина. Вічна памʼять тобі, Юлечко. Мені буде тебе дуже не вистачати,

– каже подруга загиблої Аліна Булатова.

У Сумах попрощалися з Юлією Єлшанською / Фото Віталій Кохан / "Суспільне Суми"

Вона додає, що в Юлії залишився чоловік та двоє дітей. Сьогодні, 18 квітня, у Сумах відбулася церемонія прощання із загиблою.

Зазначимо, що внаслідок російського удару по Сумах загинули 36 осіб, з-поміж них 11-річний хлопчик та 17-річний юнак. Окрім цього, щонайменше 125 людей постраждали, серед них – 18 дітей.