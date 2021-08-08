Юнак із Маріуполя показово спалив прапор України

У мережі опублікували фото, як хлопець із Маріуполя стоїть із підпаленим прапором України. Згодом з'явилося відео з його вибаченнями.

Коли стався інцидент – невідомо. Також немає інформації про особу зловмисника.

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Маріуполець підпалив прапор України: деталі

Відповідну світлину юнак виклав у мережу. Зауважимо, що за свій допис він отримав щонайменше 10 лайків. А одна із дописувачок сказала, що хлопець – "прямо вогонь".

На фото хлопець стоїть із оголеним торсом. Водночас тримає в руках прапор України, що горить. Згодом свій профіль у інстаграм він, імовірно, видалив або закрив.



Фото зі спаленим прапором хлопець виклав у мережу / Cкриншот

Уже вибачився

Як повідомляє "Катарсис" відео з вибаченнями з'явилося у день, коли було опубліковано скандальне фото. Ба більше, "не минуло й пів дня, як воно вибачилося". Щоправда, свій вчинок юнак не пояснив.

Вибачте ті, кого я образив своїм дописом, де підпалив український прапор. Я все усвідомив і більше таке не повториться,

– зазначив поспіхом хлопець.

Інші обурливі випадки з прапором України

У травні в Києві чоловік розірвав прапор України. Активісти припускають, що він є фанатом "русского мира". Інцидент стався у Центральному парку культури й відпочинку.

У червні в Полтаві двоє нетверезих прийшли на цвинтар і зірвали прапор з могили загиблого ветерана АТО. Згодом вони прийшли з прапором на авторинок. Там порозмахували ним і кинули. Попередньо відомо, що чоловіки були п'яними.

На початку липня збірну України з футболу натовп зустрічав у "Борисполі". Так українці хотіли подякувати за успішний виступ на Євро-2020. Колишній нардеп від "Свободи" Ігор Мірошниченко заявив, що після заходу українські прапори "скинули додолу на купу, як сміття". Згодом цю інформацію спростували.

Стаття про наругу над державною символікою передбачає штраф від 17 до 68 тисяч гривень, або арешт терміном до шести місяців, або до трьох років позбавлення волі.