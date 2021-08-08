Юнак із Маріуполя показово спалив прапор України
Джерело:телегам-канал "Катарсис"
У мережі опублікували фото, як хлопець із Маріуполя стоїть із підпаленим прапором України. Згодом з'явилося відео з його вибаченнями.
Коли стався інцидент – невідомо. Також немає інформації про особу зловмисника.
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Маріуполець підпалив прапор України: деталі
Відповідну світлину юнак виклав у мережу. Зауважимо, що за свій допис він отримав щонайменше 10 лайків. А одна із дописувачок сказала, що хлопець – "прямо вогонь".
На фото хлопець стоїть із оголеним торсом. Водночас тримає в руках прапор України, що горить. Згодом свій профіль у інстаграм він, імовірно, видалив або закрив.
Фото зі спаленим прапором хлопець виклав у мережу / Cкриншот
Уже вибачився
Як повідомляє "Катарсис" відео з вибаченнями з'явилося у день, коли було опубліковано скандальне фото. Ба більше, "не минуло й пів дня, як воно вибачилося". Щоправда, свій вчинок юнак не пояснив.
Вибачте ті, кого я образив своїм дописом, де підпалив український прапор. Я все усвідомив і більше таке не повториться,
– зазначив поспіхом хлопець.
Інші обурливі випадки з прапором України
- У травні в Києві чоловік розірвав прапор України. Активісти припускають, що він є фанатом "русского мира". Інцидент стався у Центральному парку культури й відпочинку.
- У червні в Полтаві двоє нетверезих прийшли на цвинтар і зірвали прапор з могили загиблого ветерана АТО. Згодом вони прийшли з прапором на авторинок. Там порозмахували ним і кинули. Попередньо відомо, що чоловіки були п'яними.
- На початку липня збірну України з футболу натовп зустрічав у "Борисполі". Так українці хотіли подякувати за успішний виступ на Євро-2020. Колишній нардеп від "Свободи" Ігор Мірошниченко заявив, що після заходу українські прапори "скинули додолу на купу, як сміття". Згодом цю інформацію спростували.