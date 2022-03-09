Щоб ішли на війну: у Росії студентів призовного віку відраховують із вишів

Росія продовжує повномасштабну війну проти України, хоч війська окупантів кожного дня зменшуються. Загарбники вирішили доповнювати резерв армії студентами з вишів.

Юнаків призовного віку просто відраховують з університетів. Уже зафіксовано чимало подібних випадків.

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Обходять законодавство заради війни

Після примусового завершення навчання молодих хлопців насильно відправляють воювати проти України. Ворог у такий спосіб посилює власну боєздатність.

Росіян у бажанні захопити Україну навіть не зупиняє власне законодавство. Згідно з ним, хлопцям призовного віку, які здобувають очне навчання, дають відтермінування.

Окупанти цинічно обходять будь-які закони та спеціально влаштовують відрахування, щоб уже колишній студент тут же пішов воювати.

Зазначимо, що росіяни ще досі не оголосили відкриту мобілізацію населення. Поки вони це роблять приховано. Уже зафіксовано випадки у Краснодарському краї та навіть у Криму і псевдореспубліках на Донбасі.



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