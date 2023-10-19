Після перемоги на парламентських виборах антиукраїнського політика Роберта Фіцо міністерство закордонних справ країни може очолити людина, яка не має стосунку до дипломатії. Мовиться про словацького політика Юрая Бланара.

Зокрема, він займався інженерною діяльністю до свого приходу у політику. Крім того, Бланар відомий скандальними заявами про війну Росії проти нашої держави.

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Бланар може стали главою словацького МЗС

Журналісти зазначили, що кандидатуру Юрая Бланара як нового міністра словацького МЗС в парламенті обговорюють уже тривалий час. Зокрема, його розглядали на цю посаду, коли пропозиції Фіцо щодо міністрів були на початкових стадіях.

Автори матеріалу підкреслюють, що Юрай Бланар є колишнім інженером, який не має дипломатичного досвіду. Він також у негативному світлі висловлювався про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а іноді робив брехливі заяви.

Зокрема, він назвав війну у нашій державі "конфліктом між Росією і США". Ба більше, він стверджував, що "конфлікт між Україною і Росією радикально поглибився під час так званого Майдану у 2013 році, і його руйнівні наслідки тривають донині".

Бланар казав, що українська влада "мовчить про крайній український націоналізм", а також, що Революція гідності у 2014 році призвела до "фрагментації України й громадянської війни".

Працюючи у дусі російської пропаганди, Бланар казав, що "Україна воює проти власного народу", реагуючи таким чином на окупацію Росією частини Донеччини та Луганщини та анексії Криму. Крім того, він казав, що нашій державі "варто зосередитися на забезпеченні прав російськомовних жителів".

Журналісти зазначили, що, окрім кандидатури Бланара, на посаду глави МЗС розглядали словацького дипломата Мирослава Лайчака, однак він не прийняв пропозицію партії Фіцо. Там також пропонували цей пост Мареку Естоку, який працював послом Словаччини у Франції, але він теж не погодився.

Автори матеріалу наголосили, що через таку "кризу" з вибором міністрів Роберт Фіцо мав сам тимчасово очолити міністерство закордонних справ, однак зрештою він переконав Бланара обійняти посаду.

Наостанок у матеріалі мовиться, що Юрай Бланар, як і Фіцо, виступає проти передачі Україні зброї. Його аргументом є те, що військова допомога буцімто послаблює оборону Словаччини.

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