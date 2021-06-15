Хочеться вірити, що помилково, – Юрчишин про підтримку "Голосом" антимовного закону

Деякі нардепи від "Голосу" підтримали антимовні законопроєкти, чим внесли їх у порядок денний Верховної Ради. Колега по партії Ярослав Юрчишин сподівається, що це справді сталося випадково.

Нардепи пояснили, що нібито "не додивилися", коли голосували. Водночас нардеп вважає, що повинна бути демократичність прийняття важливих рішень.

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"Як не додивитися, коли в залі виступало щонайменше 3 осіб про те, що це не лише не можна голосувати, а це включено з порушенням законодавства", – розповів нардеп.

Річ у тім, що аби потрапити в порядок денний, законопроєкт має отримати рішення комітету. Комітет засідає тільки сьогодні, а тому можна дійти висновку, що "слуги народу" порушили закон.

"Водночас 5 представників "Голосу" кажуть, що помилково (підтримали антимовні законопроєкти – 24 канал). Нам хочеться в це вірити, але після низки інших голосувань це вже вкладається в певну систему", – підсумував Юрчишин.

Ярослав Железняк;

Кіра Рудик;

Андрій Осадчук;

Роман Костенко;

Ярослав Рущишин.

Що відомо про документи

Вони мали б відтермінувати положення мовного закону, у якому мовиться про обов'язковий показ фільмів на телебаченні українською мовою.

Як відомо, ініціювали законопроєкти нардепи від "Слуги народу" Микита Потураєв та Євгенія Кравчук.

Вони запевняли, що таке рішення необхідне через карантин, що "унеможливлює створення якісного українського кіно".

Антимовні законопроєкти підтримали такі депутати від "Голосу":