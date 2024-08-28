Росія оголосила в розшук латвійського ексдепутата, який воює за Україну
Російська Генпрокуратура оголосила в міжнародний розшук латвійського ексдепутата Юріса Юрашса, який воює на боці України. Його звинувачують у "найманстві" та поширенні "неправдивої" інформації про дії російської армії.
Звинувачення ґрунтуються на його участі в обороні України з серпня 2022 року та на публікаціях у соцмережах про звірства російських військових. Відповідну заяву про це було розміщено на сайті Генпрокуратури Росії, передає 24 Канал.
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Чому Росія оголосила в розшук ексдепутата Латвії
Обвинувальний висновок щодо Юрашса був затверджений "прокуратурою ДНР", яка звинувачує його за статтями російського кримінального кодексу у "найманстві" та "поширенні завідомо неправдивої інформації, що містить факти про застосування збройних сил Росії".
Обвинувачення на адресу 49-річного Юрашса базується на тому, що з серпня 2022 року він служить добровольцем у Силах оборони України і отримує заробітну плату як військовий, а також на його публікаціях у соцмережах і інтерв’ю про війну, зокрема про звірства російських військових у Бучі.
Звинуваченого оголошено у міжнародний розшук, щодо нього судом заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою,
– зазначили у російській Генпрокуратурі
Там додали, що справу буде заочно розглядати "Верховний суд ДНР".