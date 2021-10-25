Юрист, який став віцепрем'єром: з чого почалась політична кар'єра Олексія Резнікова

Олексій Резніков – чинний віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і профільний міністр. Водночас він може похвалитися чималою кількістю кар'єрних сходинок.

Розпочавши свій шлях з адвокатським посвідченням, у 2004 році Резніков почав з'являтися на публіці як один із захисників тоді ще кандидата на посаду президента України Віктора Ющенка. Саме він на тлі Помаранчевої революції представляв його у Верховному Суді у справі про визнання виборів недійсними.

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Політична кар'єра Олексія Резнікова

Після історичної юридичної перемоги у політичній справі, кар'єру адвоката Резніков продовжив. Утім, вже у 2008 році він обрався депутатом Київської міської ради і затримався на Хрещатику, 36 на кілька скликань.

Надалі – вже при міському голові Віталію Кличку, став його радником, потім – заступником. Неодноразово і з корпоративним гумором.

Вже восени 2019 року Олексій Резніков увійшов у склад Тристоронньої контактної групи у Мінську, щоб за пів року закріпити вектор своєї діяльності.

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Під час зміни уряду, 4 березня 2020 року, Резнікова призначили віцепрем'єром і міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Ймовірна ротація в урядовій ложі

За своєї каденції він запропонував і нову стратегію, і добре зарекомендував себе перед міжнародними партнерами. Наразі, подейкують, його знову чекає ротація в урядовій ложі. Тепер вже міністром оборони. Принаймні, така інформація вже з'явилась у ЗМІ.

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Завжди охочий коментувати ситуацію і планувати роботу Резніков, за словами джерел, під час війни здається більш вдалим вибором для президента Володимира Зеленського, аніж Андрій Таран.

Утім, Олексій Резніков – фаховий юрист, а не кадровий військовий, що викликає перестороги: "А чи впорається цивільна людина зі сферою оборони країни у стані війни?"