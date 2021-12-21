Юристка відповіла, що чекає на Порошенка, якщо він не прийде на допит

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що не прийде на допит ДБР у справі про держзраду. Через це є всі підстави звертатися до суду.

Мовиться про застосування відповідних запобіжних заходів, які мають бути більш серйозні. Таку думку в ефірі 24 каналу висловила юристка та адвокатка Тетяна Козаченко.

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На думку правниці, Порошенкові може загрожувати домашній арешт або ж можуть, зокрема, застосувати тримання під вартою. Річ у тім, що політик добровільно не з'явився, попри те, де він є.

Повідомлення про підозру вже викладене в публічний простір. Порошенко уже дав деякі коментарі з цього приводу, що може говорити про його обізнаність,

– наголосила Козаченко.

Юристка також зауважила, що правники вже можуть побачити та проаналізувати обґрунтованість підозри. "Чи дійсно існують правові підстави, які "говорили" б про вчинення правопорушення", – додала вона.

Петро Порошенко записав відеозвернення, де сказав, що не прийде 23 грудня 2021 року на допит Держбюро розслідувань. За його словами, повідомлення про підозру є "переходом червоний ліній".

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