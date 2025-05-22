"У пресслужбі служити не збираюсь": Бутусов розповів куди та на яку посаду мобілізувався

Юрій Бутусов мобілізувався до війська у травні 2025 року. Відомий український журналіст воюватиме у Нацгвардії.

У пості в Facebook 22 травня Бутусов уточнив, на якій саме посаді він служитиме, передає 24 Канал.

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Що відомо

Журналіст повідомив, що кілька днів тому він мобілізувався до 13-і бригади Нацгвардії "Хартія" у званні солдат на посаду стрільця. Наразі чоловік проходить військову підготовку.

Бутусов зазначив, що як журналіст він брав участь у бойових діях, в боях в обороні та в трьох штурмових атаках.

Також він брав участь "у деяких операціях на плануванні та застосуванні військ, в ухваленні значної кількості тактичних та оперативних рішень, створені нових військових частин, розповсюдженні сучасного бойового досвіду, у створенні центру управління БПЛА в рамках ОТУ та ТГР".

Крім того, журналіст розповів, що у нього розрив ахілла та проблеми з зором, через що він не може стріляти з відкритого прицілу. Втім, цю інформацію він приховав від ТЦК. "Я здоровий, і точка. І в прес-службі служити не збираюсь, при усій великій до цієї служби повазі", – наголосив Бутусов.

Він додав, що до нього честь стати учасником бойової родини 13-і бригада "Хартія". Тут воює значна кількість його близьких друзів.