Упродовж тижнів він боровся за життя: у лікарні помер захисник зі Львівщини – Юрій Чудний

Україна продовжує втрачати своїх найкращих синів і дочок. На жаль, 26 липня, у суботу, припинило битися серце оборонця Юрія Чудного.

Трагічну звістку повідомили у міській раді Бурштина – малій батьківщині Героя, передає 24 Канал.

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Що відомо про загибель Юрія Чудного?

Юрій народився 18 травня 1995 року. У лютому 2025 року він вступив до лав Збройних Сил України за контрактом, щоби з гідністю виконати свій обов'язок перед Батьківщиною.

У червні, під час виконання бойового завдання на Донеччині, воїн отримав важке поранення. Впродовж тижнів лікарі боролися за його життя, однак врятувати захисника не вдалося.

Щиро співчуваємо рідним, друзям, побратимам і всім, хто знав Юрія. У ці скорботні хвилини розділяємо з вами біль втрати. Вічна пам'ять і слава Герою. Нехай Господь прийме його душу до Царства Небесного,

– йдеться у повідомленні міської ради.

Зверніть увагу! Про час зустрічі та чин поховання Бурштинська міська рада повідомить додатково.

Нагадаємо, що 25 липня у Львові попрощалися з Героєм України Віталієм Карвацьким, який загинув 11 червня на Харківському напрямку. Захисника поховали на полі почесних поховань новітніх Героїв Личаківського цвинтаря.