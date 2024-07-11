На Донеччині загинув командир мінометного розрахунку – без батька залишилися четверо дітей

На Покровському напрямку у бою загинув командир мінометного розрахунку Юрій Дмитренко з Чернігова. 50-річний чоловік у мирному житті розвивав столярний бізнес і виховував 4 дітей.

На захист держави з перших днів повномасштабного вторгнення. Дружина загиблого Юрія наразі теж служить у ЗСУ. Про втрату повідомили у Чернігівській ОВА.

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Що відомо про загиблого героя

Дмитренко Юрій Григорович народився в селі Ладан, а проживав у Чернігові. Закінчив школу №2, навчався різьбленню по деревині.

Чоловік мав столярну майстерню, розвивав власний бізнес: виготовляв вікна й двері, робив ручне різьблення рам для підвіконь, картин, тощо.

"У перший же день повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 чернігівець став до лав Сил оборони. Спершу захищав рідне місто потім відбивав атаки ворога на інших напрямках фронту", – ідеться у повідомленні.

Юрій був командиром мінометного розрахунку мінометної батареї 167 батальйону 119 окремої бригади ТрО, мав військові відзнаки й нагороди.

Без батька залишились 4 дітей

Загинув сержант Юрій Дмитренко 8 липня 2024 року під час артилерійського обстрілу поблизу села Побєда Покровського району Донеччини.

"Юрій батько чотирьох дітей, мій сват, загинув від рук окупантів! Спочивай із миром! Хай Господь тебе прийме до себе, бо ти захищав свою родину, і свою країну! Сумуємо!" – написала у фейсбуці родичка захисника.

Дружина загиблого воїна Юлія Дмитренко, яка працювала директоркою Чернігівського обласного центру ветеранів, теж мобілізована до ЗСУ.