Росія продумує кожен крок через дефіцит озброєння, – Ігнат про перерви в масованих атаках
У росіян є певний план атак по території України за допомогою крилатих ракет та іранських дронів. Він заснований на детальних прорахунках і аналітиці.
Такою думкою в ефірі 24 каналу поділився речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. В перші дні війни росіяни діяли інакше.
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В перші дні обстрілювали "безшабашно"
За словами речника, в перші місяці війни російські війська "безшабашно" викидали море грошей у вигляді ракет, які коштують мільйони доларів.
В перші місяці вони обстрілювали все, що хотіли. Використовували ракети і по військах, і по казармах, і по полігонах,
– згадав Юрій Ігнат.
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Відчувають дефіцит озброєння
На думку речника Повітряних сил ЗСУ, зараз росіяни відчувають дефіцит озброєння, тому продумують кожний крок. Окупанти прораховують, куди краще вдарити дешевшими дронами Sahed, а куди – крилатими ракетами.
Тому є певна частка правди в тому, що вони збирають більше інформації й аналітики, для того, щоб вдарити якомога масивніше. Наше завдання зустріти їх і знищити, ми до цього готуємось,
– додав на завершення Юрій Ігнат.
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