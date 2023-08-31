Андрій був так близько до своєї мрії, – Ігнат розповів щемливу історію дружби з "Джусом"
Джерело:Суспільне
Український пілот Андрій Пільщиков з позивним "Джус", який загинув унаслідок авіакатастрофи на Житомирщині, боровся за передачу Україні літаків F-16. Його мрією було сісти за штурвал американського винищувача та бити окупантів.
Спогадами про "Джуса" поділився речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він розповів, що Андрій Пільщиков боровся і віддав всю свою силу та енергію за те, щоб F-16 з'явилися в Україні.
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"Джус" хотів сісти в F-16
Ігнат, який зазначив, що знає "Джуса" з 2017 року, розповів, що медійна співпраця з Пільщиковим приводила до дуже гарних результатів.
Андрій був настільки багатогранною людиною, що встигав геть усе – воювати, займатися волонтерською роботою, давати сотні інтерв'ю,
– сказав речник.
За його словами, "Джус" робив різні презентації англійською мовою, допомагав керівництву презентувати те, що потрібно України в плані ППО та авіації майбутнього.
Також Пільщиков консультував Ігната як пілот, щоб речник передавав інформацію ЗМІ. Речник розповів, що "Джус" та інші пілоти були долучені до інформаційної кампанії щодо F-16.
"Саме "Джус" був таким рушієм нашої адвокаційної групи, в яку увійшли більше десятка людей", – додав він.
Серед них були представники Міноборони, Генштабу та відомі волонтери, які допомагали організовувати зустрічі із сенаторами та конгресменами у США.
Зокрема, у 2022 році "Джус", пілот "Мунфіш" та представник зенітних ракетних військ Денис Смажний поїхали у США, де протягом тижня провели багато зустрічей з конгресменами та сенаторами, які саме є пілотами.
Українські військовослужбовці донесли інформацію про потреби України.
Андрій був так близько до своєї мрії... Він хотів сісти в F-16, але... Сталася трагедія, авіакатастрофа…,
– додав Ігнат.
Тепер, за словами речника, колеги та однокурсники "Джуса" вже в Данії на навчаннях.
"Сподіваюся, що вони швидко приїдуть і будуть робити те, чого хотів Андрій – бити окупантів на F-16", – резюмував Ігнат.
Що відомо про трагедію на Житомирщині
- 25 серпня у небі над Житомирщиною зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39 "Альбатрос". Внаслідок цього загинуло три пілоти Повітряних Сил ЗСУ.
- Окрім "Джуса", загинули майор В'ячеслав Мінка та майор Сергій Проказін.
- За даними ДБР, літаки зіткнулися під час виконання бойового завдання неподалік від Житомира. Юрій Ігнат розповів, що літаки зіткнулися фактично на самому старті.